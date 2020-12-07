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鳳展計畫構改戰機進度落後 明年起須年產32架趕進度

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委羅致政(左)上午在立法院質詢時指出，「鳳展專案」構改F-16V進度，空軍最早規劃交機期程，107年是四架、108年是24架、109年27架，明年則是34架。圖／取自立法院直播畫面
民進黨立委羅致政(左)上午在立法院質詢時指出，「鳳展專案」構改F-16V進度，空軍最早規劃交機期程，107年是四架、108年是24架、109年27架，明年則是34架。圖／取自立法院直播畫面

空軍委由漢翔公司，針對141架F-16A/B block20戰機，藉由「鳳展計畫」升級為F-16V戰機，預計2023年以前完成，但現今進度卻落後。國防部副部長張哲平上午表示，原因除此案曾遭遇臨機性故障、漢翔人力不足外，「美國廠商洛馬來台技術人員，不具有F-16戰機專業」，但目前問題已克服，未來漢翔平均一個月可完成3架構改機，未來一年能交30餘架。明年起每年須年產32架趕進度。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部海、空軍預算解凍案，由國防部副部長張哲平等官員列席備詢。國防部專報宣稱，今年「鳳展計畫」構改機年底前可獲得22架，目前年度進度僅差3架。

但民進黨立委羅致政質詢時指出，「鳳展專案」構改F-16V進度，空軍最早規劃交機期程，107年是四架、108年是24架、109年27架，明年則是34架。但實際上空軍自行下修，依序從4架、16架、22架，明年如何修訂獲得數尚不知道。而108年實際只交了11架，差了5架，今年原應交機27架，空軍下修至22架，目前交了19架，還差3架，按原進度應差幾架？「去年欠的5架交了沒有？」

空軍參謀長黃志偉坦承，去年欠的5架還沒交機，會平均分在每年度驗收。今年經檢討下修為22架。他表示，明年、2022年、2023年將分別交機35、35、32架補上進度。

對於進度落後的原因，列席的張哲平表示，此案曾遭遇臨機性故障、漢翔人力不足、「美國廠商洛馬來台技術人員，不具有F-16戰機專業」致使落後等因素，洛馬現在已增派技術代表來台。後經全盤檢討修正計畫，未來漢翔平均一個月可完成3架構改機。立委詢問，未來一年30餘架交機能否做到？張表示：「可以」。

空軍 F-16 戰機

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