陸軍運輸直升機作戰隊首位女飛官陳彥蓁 加入飛行序列

陸軍飛訓部109年CH-47SD型機合格班日前結訓，陸軍首位空中運輸直升機作戰隊女性飛行員陳彥蓁上尉，通過換裝訓練科目鑑測，加入飛行序列。

「軍聞社」報導，結訓儀式在台南歸仁基地舉行，由空運作戰隊第三分隊長劉中校主持，頒發陳彥蓁等人結訓證書及CH-47SD機型臂章，肯定執行換裝訓練的努力。

劉分隊長表示，陳彥蓁自陸軍官校畢業後，先後完成TH-67、OH-58D、CH-47SD等型機換裝訓練，均以優秀的成績結訓，而且所有帶飛教官對彥蓁的評語都是認真努力，自我要求甚高，對她的表現均讃不絕口，相信在執行任務或工作能力，均能完全勝任。

空運作戰隊飛行員陳彥蓁接受軍媒訪問時表示，因為家住高雄小港，小時候只要看到飛機，就很開心的又叫又跳，因此爸爸都會帶他到機場的外圍，看飛機起降，當時就在她心中埋下一個小小的種子，覺得如果長大，能成為一名飛行員，翱翔在藍天，是一件非常帥氣的事情，所以報考陸軍官校時，體檢符合飛行生體位，嘗試自我挑戰，結果沒想到真的加入飛行的行列。