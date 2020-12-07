居民與立委奔走 陽管處展開青邨「櫻花王」搶救行動

國防部退出陽明山中山樓旁的青邨多年，如今青邨建築傾塌，草木荒蕪，無人有效維護管理，一株軍方當年悉心栽培、樹齡達80年的陽明山「櫻花王」，一度面臨枯萎死亡。但經地方居民與立委奔走，陽明山國家公園管理處日前結合學者團隊展開搶救行動，希望草木恢復榮景。

青邨園區內有一株花季定期盛開的「櫻花王」，過去為軍方悉心栽培，已是80年老樹，原為當地花季賞花秘境，但青邨移交後歷經多個單位，園區豐富的草木與生態，始終無人有效維管，不但園區內高價龍柏常傳遭盜採，這株「櫻花王」也因長期無人整理而面臨凋謝，雜草藤蔓覆蓋原株與周邊土地，讓這株櫻花幾近枯萎死亡。

在當地民眾陳情下，民進黨立委吳思瑤辦公室曾為此呼籲活化中山樓園區，也允諾協調相關單位審視這株櫻花株待援情況。當地湖山里里長李秋霞近日透過臉書貼文顯示，陽明山國家公園管理處已透過專業學者，動員人力進行搶救，將這棵櫻花周邊土地的藤蔓清開，進行土質改良。