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傳美兩棲攻擊艦昨穿越巴士海峽 國防部：都能掌握
傳美國美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號（USS Makin Island,LHD-8」 ，昨天（6）下午通過鵝鑾鼻正南方，而美軍昨有8架次軍機出現台海周邊。對此，國防部表示，國軍都能掌握，台海狀況正常。
民間「台灣西南空域」臉書粉絲專頁昨記錄宣稱，馬金島號昨天（6）下午3點15分通過鵝鑾鼻正南方，航向南海，艦上一架H60海鷹直升機曾升空作業。
粉絲頁紀錄，昨天計有美國海軍外包偵察機N9191、美國海軍 P-8A 巡邏機4架、一架美國海軍EP-3E電子偵察機、一架艦載型H60海鷹直升機、一架美國空軍C-17A運輸機，計8架次美軍軍機通過台灣周邊空域。
對此，國防部昨天表示，台海周邊海空域及區域情勢，國軍運用聯合情監偵的作為，都能夠充分掌握，目前狀況正常。
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