聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳美兩棲攻擊艦昨穿越巴士海峽 國防部：都能掌握

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
傳美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號（USS Makin Island,LHD-8」 ，昨天（6）下午通過鵝鑾鼻正南方，航向南海，艦上一架H60海鷹直升機曾升空作業。圖/取自USSMakinIsland臉書粉絲專頁
傳美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號（USS Makin Island,LHD-8」 ，昨天（6）下午通過鵝鑾鼻正南方，航向南海，艦上一架H60海鷹直升機曾升空作業。圖/取自USSMakinIsland臉書粉絲專頁

傳美國美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號（USS Makin Island,LHD-8」 ，昨天（6）下午通過鵝鑾鼻正南方，而美軍昨有8架次軍機出現台海周邊。對此，國防部表示，國軍都能掌握，台海狀況正常。

民間「台灣西南空域」臉書粉絲專頁昨記錄宣稱，馬金島號昨天（6）下午3點15分通過鵝鑾鼻正南方，航向南海，艦上一架H60海鷹直升機曾升空作業。

粉絲頁紀錄，昨天計有美國海軍外包偵察機N9191、美國海軍 P-8A 巡邏機4架、一架美國海軍EP-3E電子偵察機、一架艦載型H60海鷹直升機、一架美國空軍C-17A運輸機，計8架次美軍軍機通過台灣周邊空域。

對此，國防部昨天表示，台海周邊海空域及區域情勢，國軍運用聯合情監偵的作為，都能夠充分掌握，目前狀況正常。

海軍 台海 直升機

延伸閱讀

共機本月第5度闖我西南防空識別區 空軍持續反制

惡整拜登？國防部否認拒交接

國軍新式心戰喊話車決標 載台採用「日系鐵金鋼」

劍龍潛艦性能提升完工延後？ 國防部：需再研討妥適工期

相關新聞

共機本月第5度闖我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今天（6日）下午闖進我西南防空識別區邊緣飛行，空軍除派遣空中...

傳美兩棲攻擊艦昨穿越巴士海峽 國防部：都能掌握

傳美國美國海軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號（USS Makin Island,LHD-8」 ，昨天（6）下午通過鵝鑾鼻正南...

府私菸案回軍特勤喊冤盼重回崗位 國安局：3原則處理

總統府「私菸案」有超過百名特勤人員因涉案遭調職回陸海空三軍，此案北檢近期陸續偵結做出緩起訴處分，特勤人員向蔡總統陳情，希...

國軍新式心戰喊話車決標 載台採用「日系鐵金鋼」

國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有...

劍龍潛艦性能提升完工延後？ 國防部：需再研討妥適工期

國防部表示，海軍「劍揚計畫」劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升案，已於民國109年8月4日獲得美國國會核准取得裝備輸出許可（TA...

空軍月底獲22架F-16V構改戰機 針對共機形成陸空擊殺鏈

國防部表示，空軍與美方現已完成「鳳展專案」19架F-16V戰機性能提升，預計年底前可完成22架交機。國防部說，空軍142...

勇鷹高教機A2原型機 本月底前首飛

針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部表示，本月底將完成第二架原型機首飛任務，測評飛試作業將至民國110年9月為止。若狀況...

共軍運8反潛、技偵機各一架 擾西南防空識別區

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中兵力應對、廣...

共機運8機3種機型今擾台 國防部：全程掌握

國防部表示，三架共機今天襲擾我西南空域。空軍晚間發布訊息指出，共軍運8反潛機、運8技術偵察機、運8遠干機各一架次，今天自...

美國會NDAA協商版本 支持美對台軍售、要求每年報告

美國國會3日公布2021財年「國防授權法案」（NDAA）協商版本，國會意見認為，美國應支持台灣發展現代化武力，維持自我防...

鐵騎、高教機到潛艦：台灣下一代自製武器大夢

1月底媒體報導指出，軍備局編列五億多元預算，研發四台不同構型的偵蒐戰鬥車，一台一億多元的預算遠高於採購美軍現役JLTV的價格，在「武器國造」的大招牌下又多了一項工程。

薛瑞福提對台政策建議 美台公開聯合軍演

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福對拜登政府，提出對台政策建議，包括協助台灣推動整體防衛構想（ODC）、整合台灣軍...

熱門新聞

增22例境外移入！ 陳時中下午2時親自主持臨時記者會

孫大千批蘇貞昌幹話王：萊豬只為民進黨換到政治利益

印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

與確診移工接觸並逃逸的女移工 今凌晨在北市找到

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

指揮中心發條鬆了 不能陶醉該警醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。