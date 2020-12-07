傳美兩棲攻擊艦昨穿越巴士海峽 國防部：都能掌握

1月底媒體報導指出，軍備局編列五億多元預算，研發四台不同構型的偵蒐戰鬥車，一台一億多元的預算遠高於採購美軍現役JLTV的價格，在「武器國造」的大招牌下又多了一項工程。

2020-12-04 13:57