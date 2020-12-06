府私菸案回軍特勤喊冤盼重回崗位 國安局：3原則處理

總統府「私菸案」有超過百名特勤人員因涉案遭調職回陸海空三軍，此案北檢近期陸續偵結做出緩起訴處分，特勤人員向蔡總統陳情，希望重新返回特勤中心任職。國安局今天表示，「回軍」人員能否調返特勤單位服務，將須依緩起訴時間屆滿、單位職缺及各級主官考評協商，且應符合國安局對特勤人員的基本規定，再行個案處理。

因應「回軍」特勤人員不斷向層峰陳情，傳蔡總統要求國安局長邱國正妥為說明，因此國安局在本月4日邀集回軍人員舉行座談會，除邱國正親自列席與回軍人員會晤外，會中包括憲兵指揮部指揮官黃金財、國安局、陸軍、海軍及憲兵指揮部的人事處長及各級人事參謀均陪同列席。

媒體報導與會人員轉述，邱國正在會中以本身為例說，他曾於1980年擔任基層連長時，因連上發生事情而被調到花蓮防衛指揮部任職，他當年自認為被「冷凍」一度不能接受，只能靠運動宣洩不滿，但經過一段時間的思考後，逐漸調整過來。他稱讚這些因私菸案而遭調整「回軍」的前特勤人員，在現在職務上「調整得不錯，表現不錯」，對此表達肯定。並表達雖然蔡總統已經跟他提過很多次，心裡覺得過意不去，但特勤中心空出的職缺已被補實，無法調整。

邱國正表示，他向總統報告過，這些人員要調整職務回到特勤，有3個條件：1是全案結案，第2是還要有職缺，第3則是視人員現任單位的風評與表現。邱國正說，如果只因「緩起訴」就調整職務回特勤中心，「就會變成，『頭過一半，身體過不了的風波』，這不是國安局扛起來的」。

媒體報導，與會的前特勤人員透露，邱國正離席後，現場即以「專案獎金」名義發放每人6千元的紅包，但有人質疑這是「摸頭」而當場退回。

國安局今天證實12月4日曾舉行這場「召集菸品案回軍同仁座談會」。國安局說，國安局對於調職回軍同仁年來均持續予以關懷慰問，了解其問題，並盡力予以協處；此次局長邱國正主持座談是延續這項作為。經訪談調職同仁的督輔導長官，對他們表現均已融入部隊及單位運作，予以肯定，為期許回軍人員在工作崗位持續努力，特別以予關懷及慰勉。

對回軍人員能否調返特勤單位服務，國安局說，須依緩起訴時間屆滿、單位職缺及各級主官考評協商，且應符合國安局對特勤人員的基本規定，再行個案處理。

國安局說，案件迄今，國安局未曾阻止或反對申訴、陳情，且持續秉持關懷慰問的同理心，與回軍人員保持接觸，並透由現服務單位各級幹部協力使同仁工作順暢，今後仍依此原則予以關切並提供服務。