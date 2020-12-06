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國軍新式心戰喊話車決標 載台採用「日系鐵金鋼」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
TOYOTA HILUX發表二度小改款車型，售價145萬元。 記者陳威任／攝影
TOYOTA HILUX發表二度小改款車型，售價145萬元。 記者陳威任／攝影

國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有限公司以4320萬元得標。據證實，新型心戰喊話車將以TOYOTA HILUX皮卡進行改裝。據稱這型先進喊話車，將是政戰體系在現代戰爭中唯一能納入作戰序列的戰力。

不過，立法院日前審查相關預算，僅同意以1440萬元預算先行改裝兩輛。據了解，這項採購契約有但書註明，若後續四到六輛預算未獲立法院支持，就暫以改裝兩輛為止。

國防部表示，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，現無料件更換；而國軍輕型戰術輪車空間不足，無法配載新式喊話機組等設備，原廠製造商三陽工業無後續產製規劃，也無法客製化構改。

國防部政戰局今年將採購兩輛新式心戰喊話車，轉向民用吉普或皮卡作為載台，曾針對福斯、福特、豐田、賓士等可配合客製化構改車款進行訪商，希望整合出可搭配多功能喊話模組、環境評估系統、發電機組及音效後製等設備，能360度喊話，有效音距從舊型的1500公尺，增加到3000公尺的心戰喊話車。

國防部日前公布，國防部心理作戰大隊以「標準四門硬頂車等七項」設備為名，以4320萬元決標相關裝備採購，由金賓汽車股份有限公司得標，獲得期程自今年12月1日起至110年9月30日止。而據透露，將由該公司以TOYOTA Hilux皮卡進行改裝。而該型皮卡的堅固度在國際上卓有聲譽，在車界被稱為無堅不摧的「日系鐵金鋼」。

國防部表示，為建立戰場喊話揚聲與軍事欺敵輔助作為，隨車增建音效後製設備，可偽冒各類音訊，以大量裝甲部隊機動、機槍及砲聲等聲源，經音效後製，產製各類心戰音效成品，透過新式揚聲器播送，混淆敵軍情報判斷。新車同時配合新編聯兵營，強化作戰效能。

國防部表示，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，現已無料件更換。圖／軍聞社
國防部表示，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，現已無料件更換。圖／軍聞社
國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有限公司以4320萬元得標。圖／政府採購網站
國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有限公司以4320萬元得標。圖／政府採購網站

國防部 立法院 TOYOTA

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