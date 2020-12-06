劍龍潛艦性能提升完工延後？ 國防部：需再研討妥適工期

國防部表示，海軍「劍揚計畫」劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升案，已於民國109年8月4日獲得美國國會核准取得裝備輸出許可（TAA），並於11月26日完成技術文件驗收，全案原預定在110至111年執行人員國外教育訓練、裝備產製及交運，並配合劍龍級潛艦修期執行加改裝工程及系統測試驗證。但國防部說，因應中科院與外商戰鬥系統合約生效後，依各項裝備獲得期程，海軍將再與中科院研討「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」妥適的專案工期。

立法院外交及國防部委員會明邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元，透過中科院與美商洛克希德馬丁簽約執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但此案紛擾不斷，遲至今年（109）都尚未開工。

國防部書面報告指出，「劍揚計畫」全案執行期程為107至113年，中科院自107年開始與各廠商針對裝備產製及安裝工程進行議約，已於108年完成外商合約簽署、裝備輸出許可申請及技術文件交付，預計於110-111年執行人員國外教育訓練、裝備產製及交運，並配合劍龍級潛艦修期執行加改裝工程及系統測試驗證。

書面報告指出，我方已於今年8月4日獲得美國國會核准取得裝備輸出許可，海軍並完成履約驗收並支用15億元。

針對先前進度落後原因，國防部解釋，108年度獲賦預算4億5093萬元，但因技術文件「專案管理計畫書等13項」受戰鬥系統裝備輸出許可尚未獲得影響，致文件審查無法達到付款標準，已完成採購作業費93萬元支用，現技術文件已依輸出許可獲得期程，並完成修訂後送交海軍完成審查，依委製協議書於今年11月26日完成驗收，刻正辦理2億5000萬元結報作業中，另2億元凍結款待立法院同意解凍後支付。

書面報告表示，中科院已與國外廠商完成各主、次項裝備合約簽署並獲得輸出許可，持續由該院與國外廠商依約完成戰系裝備獲得及整合。而因應中科院與外商戰鬥系統合約生效後，依各項裝備獲得期程，海軍將與中科院研討「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」妥適的專案工期，並詳細律定戰鬥系統軟體設計、系統介面整合等工項管制節點，透過定期專案管制會議及履約督導時機，嚴密管制中科院全案執行進度，以利全案如期如質完成。