快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍月底獲22架F-16V構改戰機 針對共機形成陸空擊殺鏈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
F-16V戰機。圖／本報資料照
F-16V戰機。圖／本報資料照

國防部表示，空軍與美方現已完成「鳳展專案」19架F-16V戰機性能提升，預計年底前可完成22架交機。國防部說，空軍142架F-16AB型戰機完成性能提升後，我方將能形成陸空「擊殺鏈」，以肆應共軍各類空中威脅。

立法院外交及國防部委員會明邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

立法院質疑，空軍「鳳展專案」依105年9月核定鳳展專案投資綱要暨總工作計畫修訂案，增賦預算由原編1100億元至1296億2376萬4千元，增幅196億餘元；108年度又因新增採購品項調增全案規模至1402億404萬5千元。但執行進度卻較原訂工進落後，又透過追加預算的方式不斷擴充原案內容。

國防部解釋，此案建案期程為101年起至112年止，是以112年完成全機隊142架構改作業為目標，由美軍專案辦公室、主合約商洛馬公司、次合約商漢翔公司及空軍共同督管執行。

國防部說，美軍及洛馬公司修正108年交機目標為16架，但實際僅出廠交機11架，落後5架，主要原因是臨機性故障改正時間過長及漢翔公司人力不足等複合因素，現均已改善。美軍專案辦公室、洛馬公司及空軍已配合構改規劃派員進駐台中漢翔公司，並運用每日工進會議掌控各構改機作業進度及窒礙問題共謀改善，以利工程進度推展。

國防部表示，今年度規劃交機22架，迄12月4日已交機19架，均依期程執行交機，可達成年度目標。

國防部說，空軍F-16型機性能提升案，除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，更具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。

國防部指出，F-16型機完成性能提升後將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以肆應共軍各類空中威脅，確保空防安全，維護區域和平。

國防部 空軍 F-16

延伸閱讀

勇鷹高教機A2原型機 本月底前首飛

共軍運8反潛、技偵機各一架 擾西南防空識別區

傳拜登團隊與軍情機構交接受阻 美國防部否認

國防部：勇鷹高教機 2026上半年按計畫交機66架

相關新聞

國軍新式心戰喊話車決標 載台採用「日系鐵金鋼」

國防部心理作戰大隊計畫採購六輛新式心戰喊話作業車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有...

劍龍潛艦性能提升完工延後？ 國防部：需再研討妥適工期

國防部表示，海軍「劍揚計畫」劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升案，已於民國109年8月4日獲得美國國會核准取得裝備輸出許可（TA...

空軍月底獲22架F-16V構改戰機 針對共機形成陸空擊殺鏈

國防部表示，空軍與美方現已完成「鳳展專案」19架F-16V戰機性能提升，預計年底前可完成22架交機。國防部說，空軍142...

勇鷹高教機A2原型機 本月底前首飛

針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部表示，本月底將完成第二架原型機首飛任務，測評飛試作業將至民國110年9月為止。若狀況...

共軍運8反潛、技偵機各一架 擾西南防空識別區

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中兵力應對、廣...

共機運8機3種機型今擾台 國防部：全程掌握

國防部表示，三架共機今天襲擾我西南空域。空軍晚間發布訊息指出，共軍運8反潛機、運8技術偵察機、運8遠干機各一架次，今天自...

美國會NDAA協商版本 支持美對台軍售、要求每年報告

美國國會3日公布2021財年「國防授權法案」（NDAA）協商版本，國會意見認為，美國應支持台灣發展現代化武力，維持自我防...

鐵騎、高教機到潛艦：台灣下一代自製武器大夢

1月底媒體報導指出，軍備局編列五億多元預算，研發四台不同構型的偵蒐戰鬥車，一台一億多元的預算遠高於採購美軍現役JLTV的價格，在「武器國造」的大招牌下又多了一項工程。

薛瑞福提對台政策建議 美台公開聯合軍演

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福對拜登政府，提出對台政策建議，包括協助台灣推動整體防衛構想（ODC）、整合台灣軍...

質詢國防部已讀不回 綠委籲檢討軍事院校不合時宜教材

民進黨立委湯蕙禎表示，台灣早已走過威權時代，但國防部軍事院校教材及課程內容，仍有採用民國66年或更早所出版的教材，充滿黨...

軍友社強風天赴澎湖 慰勞天駒部隊等單位

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天與國防部副部長張冠群上將飛往澎湖，慰勞當地三軍部隊，包括空軍第三聯隊前...

通過初審 退輔會編列預算補助任公職榮民優惠存款損失

立法院外交及國防委員會今日完成退輔會110年度預算初審，會中決議依退輔會規劃在「退除役官兵獎補助」預算項下編列8千餘萬元...

熱門新聞

憂案688是本土個案 47名接觸者集中隔離採檢結果6日出爐

增22例境外移入！ 陳時中下午2時親自主持臨時記者會

案688同宿舍又有人確診 桃園三民路宿舍這時段移工全召回

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

與確診移工接觸並逃逸的女移工 今凌晨在北市找到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。