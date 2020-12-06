空軍月底獲22架F-16V構改戰機 針對共機形成陸空擊殺鏈

國防部表示，空軍與美方現已完成「鳳展專案」19架F-16V戰機性能提升，預計年底前可完成22架交機。國防部說，空軍142架F-16AB型戰機完成性能提升後，我方將能形成陸空「擊殺鏈」，以肆應共軍各類空中威脅。

立法院外交及國防部委員會明邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

立法院質疑，空軍「鳳展專案」依105年9月核定鳳展專案投資綱要暨總工作計畫修訂案，增賦預算由原編1100億元至1296億2376萬4千元，增幅196億餘元；108年度又因新增採購品項調增全案規模至1402億404萬5千元。但執行進度卻較原訂工進落後，又透過追加預算的方式不斷擴充原案內容。

國防部解釋，此案建案期程為101年起至112年止，是以112年完成全機隊142架構改作業為目標，由美軍專案辦公室、主合約商洛馬公司、次合約商漢翔公司及空軍共同督管執行。

國防部說，美軍及洛馬公司修正108年交機目標為16架，但實際僅出廠交機11架，落後5架，主要原因是臨機性故障改正時間過長及漢翔公司人力不足等複合因素，現均已改善。美軍專案辦公室、洛馬公司及空軍已配合構改規劃派員進駐台中漢翔公司，並運用每日工進會議掌控各構改機作業進度及窒礙問題共謀改善，以利工程進度推展。

國防部表示，今年度規劃交機22架，迄12月4日已交機19架，均依期程執行交機，可達成年度目標。

國防部說，空軍F-16型機性能提升案，除提升匿蹤性能、武器彈藥掛載數量及視距外作戰能力外，更具備抗電子干擾的先進主動電子掃描陣列雷達（AESA），可提升戰機多目標接戰及遠距偵知能力。

國防部指出，F-16型機完成性能提升後將以先進航電武器及數位武管，搭配防空火力與陸基雷達，透過迅安系統形成擊殺鏈，以肆應共軍各類空中威脅，確保空防安全，維護區域和平。