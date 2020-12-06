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勇鷹高教機A2原型機 本月底前首飛

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部表示，本（12）月底將完成第二架原型機首飛任務，測評飛試作業將至明（110）年9月為止。圖／國防部
針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部表示，本（12）月底將完成第二架原型機首飛任務，測評飛試作業將至明（110）年9月為止。圖／國防部

針對「勇鷹」高教機原型機測試，國防部表示，本月底將完成第二架原型機首飛任務，測評飛試作業將至民國110年9月為止。若狀況良好，國造高教機可望於110年11月至112年2月進行小批量生產。

立法院外交及國防部委員會明邀請國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。而目前勇鷹高教機有一號原型機密集接受飛試測評中，評估是否需要構改。

國防部在書面報告中表示，為利全案於110年11月開始生產交機，A1原型機現正執行測評飛試作業，期程自109年6月起至110年9月止，以確保飛機各項功能、性能驗測符合空軍需求，預劃115年6月前完成66架交機任務。

國防部表示，空軍預劃於本月31日前完成「結構分析測試」等8類技術、規範文件解繳驗收，並完成第2架原型機（A2）空用裝備檢測（AEI）、首飛任務及相關附屬工程設施建置等工作，與原規劃的執行工項相符。

國防部表示，此案預計於110年11月至112年2月進行小批量生產；112年3月起開始量產。115年6月前完成66架交機。

國防部 空軍 高教

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