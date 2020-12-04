美國會NDAA協商版本 支持美對台軍售、要求每年報告

美國國會3日公布2021財年「國防授權法案」（NDAA）協商版本，國會意見認為，美國應支持台灣發展現代化武力，維持自我防衛力量，也要求在法案生效後，國務卿必須向國會提交年度對台軍售報告，說明美國如何落實對台承諾。

聯邦參議院與眾議院3日就NDAA達成一致版本，並公布摘要與「會議報告」全文，待參、眾院分別通過此一致版本後，再送交總統川普簽署。

與台灣相關條文共4條，包括國會對台政策的意見（第1260條），對台軍售年度簡報（第1260A條），要求美台醫療安全夥伴關係報告（第1260B條），以及確保台灣人民公平受雇於國際金融機構（第9724條）。

NDAA指出，「台灣關係法」和「六項保證」為美台關係的基礎；中共對台日增的脅迫和侵略行為，與和平決定台灣前途的期待背道而馳。

國會意見認為，美國應該持續支持台灣發展具能力的、準備好的及現代化的國防武力，以維持自我防衛力量。

參院原本的版本中載明，美國應邀請台灣參與環太平洋聯合軍演及陸軍聯合訓練，在兩院統合過程中略作修正。

所謂「支持台灣維持自我防衛力量」，包括支持對台軍售、國防工業合作等，讓台灣發展反艦、岸巡、海下作戰、情報偵監等不對稱戰力；確保即時審查及回應台灣所提出的軍售需求；推動與台灣的軍事訓練及演習，讓台灣能維持足夠的自我防衛能力；考慮擴大台灣軍事人員在美國接受軍事教育及技術訓練的機會；增加雙邊資深軍官及將官的交流；擴大雙邊在人道協助和災難救助上的合作。

國會意見認為，國務卿應該保證任何涉及美台關係的政策指導，完全與NDAA中的對台政策聲明一致；為達成上述要求的政策內容，國務卿、國防部長和相關聯邦機構的首長，應發布必要的政策指導。

有關對台軍售年度簡報，條文規定，在NDAA生效後45天內，及未來每年一次，國務卿或其指定代理人必須向參眾兩院的外交委員會進行簡報，說明美國如何落實支持台灣維持足以自我防衛力量的承諾，直到2026年底。

另外，台灣在應對新冠肺炎的表現，為美國及世界各國所讚許。

NDAA也提到，在法案生效180天內，國防部長在諮詢衛生部長後，應向參眾兩院的國防委員會提交，與台灣國防部長建立醫療安全夥伴關係的可行性報告。

這份報告中應當包含，發展準備應對及控制疫情大流行的目標，討論現在及未來合作計畫，評估合作範圍，例如疫苗與藥物研發、專家會議、醫療供應及設備的合作，以及對海軍醫療船的使用。

「美台醫療安全夥伴關係」源自眾院草案，一度建議讓曾執行防疫任務的海軍醫療船安慰號和舒適號停靠台灣，但最後停泊台灣的文字並未被納入兩院協商版本。

至於台灣公民在國際金融機構的公平受雇機會，國會意見認為，台灣公民受雇於國際金融機構時，不能因其身分吃虧；美國財政部長應指示美國派駐在各機構的代表，行使其權利確保台灣公民就業不受歧視。

這條是納入美國國會議員今年3月提出「台灣公平就業法」草案的精神；2019年底，世界銀行要求台灣雇員須持有中國大陸護照才能保證被錄用，引發爭議，最後世界銀行修正這項內規。

在2020財年的NDAA中，美國除了支持對台軍售，還要求「國防部長應持續派遣海軍軍艦常態性穿越台灣海峽，並鼓勵其盟友及夥伴跟進執行穿越行動。」軍艦常態性穿越台海等相關文字，今年則未見到。