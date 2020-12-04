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薛瑞福提對台政策建議 美台公開聯合軍演

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。圖／聯合報系資料照片
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。圖／聯合報系資料照片

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福對拜登政府，提出對台政策建議，包括協助台灣推動整體防衛構想（ODC）、整合台灣軍力納入美國印太地區安全結構、美國和區域盟友持續進行台海意外衝突的訓練；公開與台灣聯合軍事演習，作為對北京的戰略訊號等。

薛瑞福（Randall Schriver）為友台的國防部前官員，現為華府智庫「2049計畫研究院」主席，該智庫1日發布「給下一任美國總統的備忘錄」，彙整美國在印太地區面臨的挑戰，薛瑞福將台灣比喻為印太地區的富爾達缺口（Fulda Gap），富爾達缺口是歐洲冷戰時期的最前線。

薛瑞福表示，台灣身處日益激烈的區域及戰略競爭的前線，也是保衛自由開放印太地區的關鍵，新政府應認知到此一緊急狀況，發展適當對策；若美國的決策圈不夠快速創新，衝突的風險就會增加。

報告提到，要維持台灣長期穩定，需要持續的資源投入、更有競爭力的部署，以及快速評估軍力需求，美國在冷戰期間，投入資源挹注富爾達缺口；如今台灣同樣需要美國投資和創新，以保持區域平衡。

最近幾個月來， 中共加大對台的軍事威脅，並持續進行宣傳戰，推進其統一目標。

報告表示，台灣無法獨力威懾和擊退中國大陸的攻擊，美國國防部除了應對可能發生的戰爭，也應思考全面強化與台灣關係，以保衛台灣和區域均衡。

薛瑞福彙整9項對台政策建議，包括美國及其區域夥伴應在研發領域上，與台北合作，擴大台灣的國際參與空間，讓台灣能展現其價值，例如，美國重新啟動台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，討論雙邊自由貿易協議；美國各政府部門持續推動美台關係；美台在人道援助與救災上合作。

另外，美國應採取並全面投入印太威懾倡議，美國應協助台灣推動整體防衛構想。

報告建議，整合台灣軍力納入美國印太地區安全結構的一環，尤其是空域、海上和彈道飛彈防禦等；美國應將雙邊軍演公開化，作為戰略訊號，確保北京理解美國致力於在台灣關係法及六項保證中的承諾。

其餘還包括美國潛艦和驅逐艦的例行性訪台；美軍軍官定期訪台，以便在台海衝突期間能負責任地為白宮提出建議；在台灣建立輪調的美軍部隊，用來聯絡、培訓和諮詢。

此外，美國應和日本、澳洲和南韓等區域盟友，著手規畫雙邊軍事計畫，且持續進行台海意外衝突的訓練。報告建議還包括，美台成立強化台灣整體防衛構想的聯合工作小組，加速審查當前可用於支持台灣自我防衛的預警系統，建立美台即時訊息共享機制，與在台灣建立戰備庫存聯盟。

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