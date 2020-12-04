快訊

台股開盤漲33點 越過萬四關卡

領導台灣全民抗疫 蔡英文總統入榜「彭博50人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質詢國防部已讀不回 綠委籲檢討軍事院校不合時宜教材

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供

民進黨立委湯蕙禎表示，台灣早已走過威權時代，但國防部軍事院校教材及課程內容，仍有採用民國66年或更早所出版的教材，充滿黨國思想；近來更發現國防部的自編教材當中，出現參考編選教材來源自「上海人民出版社」及「北京大學三民書局」等教學內容，宜應全面檢討軍事院校教材陳舊及盤點教學師資。

湯蕙禎說，國防部人次室及國防大學應該立即展開全面檢討與清查，不能持續消極處理，兩岸人民過著是不同價值觀的生活，反攻大陸早已不再是台灣政策，而現今在軍事院校教材中，卻仍存有大中國思想教材及內容，實不合理。

湯蕙禎說，在培養軍事院校學生的國家認同感是一項重要的學習目標，且針對教材全面檢討應旨在增強軍事院校學生對於台灣的認同、台灣的歷史、文化和發展的知識，以及對台灣國家安全重要性的認識，從而培養出對國家的歸屬感。

國防部 北京大學

延伸閱讀

通過初審 退輔會編列預算補助任公職榮民優惠存款損失

國防部：漢翔已完成升級並出廠18架F-16V

國防部副部長級官員 明年將出訪澳、日或歐洲非邦交國

綠委違規濫用公務車 立法院：無法告誡 講了也不會理

相關新聞

質詢國防部已讀不回 綠委籲檢討軍事院校不合時宜教材

民進黨立委湯蕙禎表示，台灣早已走過威權時代，但國防部軍事院校教材及課程內容，仍有採用民國66年或更早所出版的教材，充滿黨...

軍友社強風天赴澎湖 慰勞天駒部隊等單位

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天與國防部副部長張冠群上將飛往澎湖，慰勞當地三軍部隊，包括空軍第三聯隊前...

通過初審 退輔會編列預算補助任公職榮民優惠存款損失

立法院外交及國防委員會今日完成退輔會110年度預算初審，會中決議依退輔會規劃在「退除役官兵獎補助」預算項下編列8千餘萬元...

海委會修法預告 賦予東南沙海巡部隊獨立作戰開砲條款

海巡艦艇與岸巡部隊「開砲權」又有新規劃，今年六月間原計畫修法將「開砲權」由海巡署長轉由海洋委員會主委掌握，但海委會昨日進...

花蓮F-16復飛 航空迷掛布條為空軍打氣

一架F-16戰機上月在花蓮外海失聯，搜索持續進行，停飛特檢的F-16戰機部隊1日起陸續復飛，花蓮航空迷在機場附近的高樓掛...

殉職飛官朱冠甍妻發文：女兒叫爸爸 如果你也在就好了

空軍上尉飛行官朱冠甍10月29日駕駛Ｆ-５Ｅ單座戰機執行飛行訓練，台東志航基地起飛2分鐘後失事墜機，朱跳傘落海，頭部重創...

國防院增人力預算遭大砍 馮世寬：政治考量是國家損失

國民黨籍立委江啟臣昨天指國防部智庫、國防安全研究院「養肥貓」，並減列2500萬元預算。前國防院董事長、退輔會主委馮世寬今...

鳳展專案沿用ALQ-184電戰莢艙 空軍說明與美溝通細節

空軍F-16戰機構改「鳳展專案」，原堅持投入預算協助並採用研發中的ALQ-131A莢艙，雖經媒體、立法院、監察院提醒，一...

加速採購MS110偵照莢艙！AIT進入空軍司令部研討發價書

今年10月21日，美國宣布對台供售F-16使用的MS110偵照莢艙，以強化空軍偵照工作執行，但這項軍售的發價書至今未簽署...

【專家之眼】鬥不能破！談如何寸土不讓的空防戰略

2020年11月29日是中華民國空軍建軍百年紀念日，空軍健兒是用「身體」護國。

尹清楓案／郭璽怨博士守倉庫 被監控狂吃電費

一九九三年十二月發生尹清楓命案，廿七年來，尹清楓生前海軍總部武獲室的部屬郭璽，因為尹案關係人身分，被調查了三次，都沒有被...

對美軍購餘款107億 孳息46億

有關對美軍購須繳回國庫的標餘款項，國防部昨天表示，近五年對美軍購退回我方的餘款，達一百零七億元；放在美國聯邦儲備銀行軍購...

熱門新聞

遭爆搭高鐵50分鐘都不戴口罩 翁重鈞致歉：甘願受罰

影／「快被害到沒命！」80餘家進口商宣示不進萊豬 拒官員出席

中天門口自焚老翁早年經商 遺書交代女兒「不要吃毒豬」

獨／檢疫趴趴走！ 長榮11月10日起免職3空姐 事由全都露

空姐遭爆檢疫趴趴走！調查還給假照片 長榮祭免職處分

7旬翁中天電視台前自焚 全身60%燒傷 恐失明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。