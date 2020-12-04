質詢國防部已讀不回 綠委籲檢討軍事院校不合時宜教材

民進黨立委湯蕙禎表示，台灣早已走過威權時代，但國防部軍事院校教材及課程內容，仍有採用民國66年或更早所出版的教材，充滿黨國思想；近來更發現國防部的自編教材當中，出現參考編選教材來源自「上海人民出版社」及「北京大學三民書局」等教學內容，宜應全面檢討軍事院校教材陳舊及盤點教學師資。

湯蕙禎說，國防部人次室及國防大學應該立即展開全面檢討與清查，不能持續消極處理，兩岸人民過著是不同價值觀的生活，反攻大陸早已不再是台灣政策，而現今在軍事院校教材中，卻仍存有大中國思想教材及內容，實不合理。

湯蕙禎說，在培養軍事院校學生的國家認同感是一項重要的學習目標，且針對教材全面檢討應旨在增強軍事院校學生對於台灣的認同、台灣的歷史、文化和發展的知識，以及對台灣國家安全重要性的認識，從而培養出對國家的歸屬感。