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軍友社強風天赴澎湖 慰勞天駒部隊等單位

聯合報 / 記者程嘉文
澎防部裝騎營營部連長（左）呂上尉表示，今年剛受邀參加軍人節餐會，是自己首度受邀到台北的觀光飯店。記者程嘉文/攝影
澎防部裝騎營營部連長（左）呂上尉表示，今年剛受邀參加軍人節餐會，是自己首度受邀到台北的觀光飯店。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天與國防部副部長張冠群上將飛往澎湖，慰勞當地三軍部隊，包括空軍第三聯隊前進駐防的天駒部隊、海軍陸戰隊警衛連、陸軍澎防部裝騎營等單位。

號稱今天入冬以來最強冷氣團南下，在強烈東北季風吹襲下，馬公機場上午出現43節陣風，距離停止起降標準只差兩節。李棟樑對官兵表示，自己剛走下飛機時，覺得簡直站不穩，還要按著帽子避免被風吹走，澎湖冬天的氣候條件差，加上近來共軍頻頻擾台，有些官兵弟兄姊妹還是從本島來外島當兵，更是格外辛苦。軍友社要代表全國各界，向國軍表達感謝，希望大家都能注意身體健康，預計春節之後將再來澎湖慰勞。

由於澎湖冬季風勢強勁，以往空軍進駐的天駒部隊，11月就撤回本島原駐地，今年因為局勢緊張，因此持續在距離海峽中線最近的馬公機場，部署經國號戰機，以提升防空反應時間。

澎防部是全陸軍唯一編制裝騎營的單位，該營利用整修機會，將餐廳布置為溫暖風，改造成具有交誼廳功能，並特意以cavalry（騎兵）諧音，將餐廳命名為「卡莫里」。營長與營部連長，去年與今年的九三軍人節，分別獲邀到台北國賓飯店參加軍友社舉辦的「向國軍致敬」餐會，兩人現場也都向李棟樑表達謝意，氣氛溫馨熱絡。

軍友社與空軍天駒部隊空地勤官兵合影：中排左四起為秘書長蔡鴻圖、理事長李棟樑、國防部副部長張冠群、政戰局長簡士偉、澎防部指揮官劉協慶。圖/軍聞社
軍友社與空軍天駒部隊空地勤官兵合影：中排左四起為秘書長蔡鴻圖、理事長李棟樑、國防部副部長張冠群、政戰局長簡士偉、澎防部指揮官劉協慶。圖/軍聞社
勞軍團初抵馬公機場，充分體會當地強風。記者程嘉文/攝影
勞軍團初抵馬公機場，充分體會當地強風。記者程嘉文/攝影
李棟樑（左三）與澎防部裝騎營官兵合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑（左三）與澎防部裝騎營官兵合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑慰勞陸戰隊警衛一營官兵。記者程嘉文/攝影
李棟樑慰勞陸戰隊警衛一營官兵。記者程嘉文/攝影

澎湖 國軍

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