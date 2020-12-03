通過初審 退輔會編列預算補助任公職榮民優惠存款損失

立法院外交及國防委員會今日完成退輔會110年度預算初審，會中決議依退輔會規劃在「退除役官兵獎補助」預算項下編列8千餘萬元預算，補貼領取一次退伍金再任公職者過去6個月間因政府「誤判政策」而停止發放的優惠存款利息。

面對朝野立委關切，退輔會退除給付處長謝琦偉表示，國防部今年5月19日函發停發領取一次退伍金再任公職者優惠存款利息，停止8600餘人優存利息補助，其中有2258人因此動支（優存帳戶）本金，按國防部規定，有動支本金者，利息即不再計算。但國防部規定本金足額若連續，利息可回溯，「而要從哪裡連續」，國防部與台銀有另外解釋，有中間提存者，前面利息要計算的話，必須予以恢復。而若這些利息要加以恢復，就要8千多萬元。

無黨籍立委林昶佐則質疑，退輔會曾解釋這筆「退除役官兵獎補助」年度要新增水電費優待適用對象，須6千多萬元；又有一說是12月1日恢辦理優惠存款，對「他們」造成利益損害，退輔會其後將面對訴願與行政訴訟所需；「現在又出現第3種版本」。

國民黨立委、召集委員呂玉玲則追問，這筆預算除一次退伍金優存利息部分，還有什麼支出？謝琦偉表示，包括獎補助費、利息支出、水電優待支出都在這裡面。但協調結果，彟決定不將水電優待補助費掛在裡面，科目自行調整流用，以業務費支出。

呂玉玲索性為退輔會說明表示，這次領一次退伍金優存自6月1日至十一月份停領6個月，是因為行政單位對政策誤判，遭監察院糾正，沒有尊重立法院立法權，讓監察院凌駕立法權，因此停止支應一次退伍金任公職者的優存利息。

她進一步說，原領一次退伍金再任公職者高達8610人，6月1日這些人優存被取消後，計有2694人動支本金。而這部分優存利息計算方式，是本金都放在台灣銀行，但台銀計息是機動式滾動利率，有時是2.8％有時2.9％，其餘不足部分，當時叫18%，不足部分由退輔會以補助金方式補足，約15.1或15%等，後來這些金額遭異動後，2694人異動本金者台銀就未再支付相關利息，但本金仍在台銀。

呂玉玲說，立法院外交及國防委員會由11位朝野立委聯署，去函要求監察院說明，要求恢復這筆優存，而監察院也認為他們不能凌駕立法權，因此回文立法院外交及國防委員會，要國防部遵照立法院決議恢復，因此優存從12月1日恢復。這段時間有2694人異動了本金，台銀可不支付，但退輔會當時立下契約必須補助，在政策誤判下造成他們的損失，因此必須針對有優存再任公職者進行補助，這筆8千多萬元補助金額不適合減列。