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海委會修法預告 賦予東南沙海巡部隊獨立作戰開砲條款

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案新增列東南沙太平島、東沙島「獨立作戰」條款，在通聯遭軍事性質武力摧毀下，兩島現場最高指揮官可即時用砲反擊。圖／海岸巡防署
「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案新增列東南沙太平島、東沙島「獨立作戰」條款，在通聯遭軍事性質武力摧毀下，兩島現場最高指揮官可即時用砲反擊。圖／海岸巡防署

海巡艦艇與岸巡部隊「開砲權」又有新規劃，今年六月間原計畫修法將「開砲權」由海巡署長轉由海洋委員會主委掌握，但海委會昨日進行第二次修法預告，再將用砲權責長官修正回海巡署署長，但增列「遭遇軍事性質之攻擊時，提升至海洋委員會主任委員認定」。此外，草案增列東南沙太平島、東沙島「獨立作戰」條款，在通聯遭軍事性質武力摧毀下，兩島現場最高指揮官可即時用砲反擊。

海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而岸巡部隊有各式機砲、迫砲與一個M114式155公厘榴砲中隊。海巡署的「開砲權」原為海巡署長；海洋委員會今年六月間公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，指因應行政院組織改造，核准用砲的權責長官修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。

草案第八條的用砲前提，除規定須由海委會主委判斷外，原條文原針對「水上」運輸工具進行設定，但考量世界各國已出現毒梟使用潛艇運毒，因此刪去「水上」一詞，賦予海巡艇對船舶與其他犯罪運輸工具的開砲權。

但海洋委員會昨日就這項草案進行第二次修正預告：在正草案第八條中，因應海岸巡防法於一百零八年六月二十一日修正並定義海岸巡防機關指海洋委員會海巡署、海洋保育署及其所屬機關（構），因此認定用砲權責之長官修正為海洋委員會海巡署署長，並於遭遇軍事性質之攻擊時，提升至海洋委員會主任委員認定。另考量情況急迫或無法有效通聯情形時，由現場最高指揮官認定。

「海岸巡防機關器械使用條例」修訂草案第八條增訂：海巡機關人員執行職務，遭受相當於軍事性質之武力危害或攻擊，應由海洋委員會主任委員就該情形合理判斷，認已無其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。前二項情形（一、遭受武力危害或脅迫時。二、航行海域內之船舶或其他水上運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯海盜、殺人或走私槍械、毒品等重大犯罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時），於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定之。

修法說明指出，現行條文賦予海巡機關最高首長使用砲之權力，因此配合組織調整，修正為海洋委員會海巡署署長。修法說明進一步表示，近年台灣周遭海域安全威脅提升，部分對我敵對行動涉及準軍事性質的武力危害或攻擊，考量相關處置的敏感性與妥適性，因此新增第二項，將對類案的使用砲權力提升至海洋委員會主任委員。

此外，修法說明指出，考量海巡艦艇及東南沙地區囿於地理位置較遠，於此條第一、二項情形下，可能面臨突然遭受不明砲擊致重大傷亡或通聯受阻斷等威脅，有即時自衛反擊及對應防處的必要，因此新增第三項，於前揭狀況時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機與即時應處。

海巡署 東沙島 行政院

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