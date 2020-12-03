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國防院增人力預算遭大砍 馮世寬：政治考量是國家損失

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防院前董事長、退輔會主委馮世寬今天表示，國防院人才濟濟受各國肯定，把國防院當成是政治考量及活動是國家損失。記者邱德祥／攝影
國防院前董事長、退輔會主委馮世寬今天表示，國防院人才濟濟受各國肯定，把國防院當成是政治考量及活動是國家損失。記者邱德祥／攝影

國民黨籍立委江啟臣昨天指國防部智庫、國防安全研究院「養肥貓」，並減列2500萬元預算。前國防院董事長、退輔會主委馮世寬今天表示，國防院人才濟濟受各國肯定，把國防院當成是政治考量及活動是國家損失。

立法院外交及國防委員會昨天審查民國110年國防預算，其中也審查由國防部捐助成立的國防安全研究院預算，江啟臣昨天指出，國防院很多人靠關係進去、養肥貓，不知道貢獻什麼、騙吃騙喝，最後主席決議減列新台幣2500萬元預算、凍結2000萬元預算，書面報告並經同意後始得動支。

立法院外交及國防委員會今天審查110年退輔會預算，馮世寬在會前被媒體詢問對此事看法。

馮世寬表示，把這些事情當成政治活動、考量，是國家的損失，國防院內人才濟濟，受到國外肯定，甫成立一年半就當選全球傑出智庫，在他任內有許多國家，例如歐洲、日本、韓國對台灣智庫的成立好奇、肯定，且非常希望台灣真正有一個好的智庫。

他說，智庫有很多作用，例如美國蘭德接受國防部很多研究案，而國防院也有很多國防部研究案，若智庫被定位為有黨派、顏色，他真不知道怎麼批評，很難過怎麼會走到這一步。

國防部 馮世寬

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