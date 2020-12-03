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鳳展專案沿用ALQ-184電戰莢艙 空軍說明與美溝通細節

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍終止研發F-16A/B構改「鳳展專案」所需ALQ-131電戰莢艙研發，美軍建議我方延用現役的ALQ-184電戰莢艙(如圖)。記者洪哲政／攝影
美軍終止研發F-16A/B構改「鳳展專案」所需ALQ-131電戰莢艙研發，美軍建議我方延用現役的ALQ-184電戰莢艙(如圖)。記者洪哲政／攝影

空軍F-16戰機構改「鳳展專案」，原堅持投入預算協助並採用研發中的ALQ-131A莢艙，雖經媒體、立法院、監察院提醒，一度仍堅持原案，但經美軍今年正式告知美軍終止ALQ-131A莢艙發展後，才被迫改弦易輒。空軍司令部首度說明，美軍為此致函我方，確認「我方預算未有投入與損耗」與「美軍正邀商發展電戰系統，現續用既有ALQ-184（電戰莢艙）」，鳳展專案決議與美軍一致續用現役ALQ-184莢艙。

立法院外交及國防委員會決議，空軍鳳展專案筴艙採購經監察院糾正在案，且性能提升進度嚴重落後，「成為凱子軍購」，預算執行風險倍增，因此針對空軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」預算編列244億3239萬8千元，凍結1億元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

空軍司令部提出報告指出，經美軍正式函告空軍終止ALQ-131A莢艙發展，並具函確認「我方預算未有投入與損耗」與「美軍正邀商發展電戰系統，現續用既有ALQ-184」等資訊後，審查美軍研提替代方案，均無適切選項，因此空軍遵照立法院101年對鳳展專案的決議，與美軍一致續用既有的ALQ-184莢艙。

空軍將持續掌握美軍電戰系統與決策情況，向美軍爭取釋出，另建案獲得。

鳳展專案構改團隊已有效掌握現階段交機進度落後因素並擬訂精進策略，109年1月至今已完成18架構改機出廠，交機進度正常，空軍將持續運用專案計管佰議嚴密管制構改進度，確保112年達成專案目標。

空軍「鳳展專案」執行142架F-16 A/B型戰機機體結構與次系統、彈藥、飛操軌軟體、模訓系統等六大系統性能提升作業，預算金額計編列新台幣1402億餘元。而美軍與洛馬公司修正108年交機目標為16架，但實際出廠只有11架，落後5架，主要原因是臨機性故障改正時間過長與漢翔公司人力不足等，現已改善。

美軍 空軍 立法院

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