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加速採購MS110偵照莢艙！AIT進入空軍司令部研討發價書

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
美國宣布對台供售F-16使用的MS110偵照莢艙，以強化空軍偵照工作執行，但這項軍售的發價書至今未簽署。空軍司令部表示，為加速發價書簽署期程，美國在台協會（AIT）協調美空軍專案辦公室，於108年11月18、19日赴空軍司令部(如圖)針對發價書內容逐項研討，以使美方先期了解空軍裝備、訓練與飛測需求。圖/取自GOOGLE EARTH
美國宣布對台供售F-16使用的MS110偵照莢艙，以強化空軍偵照工作執行，但這項軍售的發價書至今未簽署。空軍司令部表示，為加速發價書簽署期程，美國在台協會（AIT）協調美空軍專案辦公室，於108年11月18、19日赴空軍司令部(如圖)針對發價書內容逐項研討，以使美方先期了解空軍裝備、訓練與飛測需求。圖/取自GOOGLE EARTH

今年10月21日，美國宣布對台供售F-16使用的MS110偵照莢艙，以強化空軍偵照工作執行，但這項軍售的發價書至今未簽署。空軍司令部表示，為加速發價書簽署期程，美國在台協會（AIT）協調美空軍專案辦公室，於108年11月18、19日赴空軍司令部針對發價書內容逐項研討，以使美方先期了解空軍裝備、訓練與飛測需求。而我方已向美方表達採購決心，請美方於我方正式遞交發價書需求信函後，儘速同意供售。

國防部110年度預算案中。空軍司令部第5目「一般裝備」項下「F-16型機新式偵照莢艙」全案預算編列98億1797萬8千元，109年度編列6096萬8千元。朝野立委決議，此案發價書尚未簽署，能否如期獲得不無疑義，預算案因此凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。空軍司令部參謀長黃志偉在立法院答詢時，已表示明年第一季可望獲得發價書。

空軍司令部近日向立法院提出書面報告表示，依109年8月12日美團提供國防部電報說明：「本案發價書美方可望於10月下旬知會國會審查。待美方完成審查後，持續掌握美方提供空軍發價書期程，以依程序完成發價書簽署」。

報告指出，此案建案期程自109年至113年，循軍購模式等獲新式偵照莢艙6具及地面支援裝備，總預算匡列計新台幣98億1797萬餘元；109至110年規劃與美方簽署發價書，並支付美軍首期款；111至113年規劃接收新式偵照莢艙及地面支援裝備。

報告表示，為弭補現有偵照莢艙消失性商源問題及後勤維保困難，且無夜間偵照能力的限制，擬籌購具備長距離、全空層及日夜偵照能力、即時影像傳輸功能的新式莢艙，以取代現裝備，滿足作戰及情蒐實需。

披露台美為周旋此案的互動狀況，指為加速發價書簽署期程，美國在台協會（AIT）協調美空軍專案辦公室，於108年11月18、19日赴空軍司令部針對發價書內容逐項研討，以使美方先期了解空軍裝備、訓練與飛測需求。而我方已向美方表達採購決心，請美方於我方正式遞交發價書需求信涵後，儘速同意供售。

美國空軍也選擇DB-110機載偵察系統，並用於多國外國軍購銷售。圖／Collins Aerospace
美國空軍也選擇DB-110機載偵察系統，並用於多國外國軍購銷售。圖／Collins Aerospace

空軍 立法院 國防部

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