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【專家之眼】鬥不能破！談如何寸土不讓的空防戰略

聯合報 / 王長河／國防大學助理教授
中共軍機常態化經由巴士海峽進出第一島鏈，圖為攔截中共轟六K轟炸機的國軍F-16A戰機。圖／軍聞社
中共軍機常態化經由巴士海峽進出第一島鏈，圖為攔截中共轟六K轟炸機的國軍F-16A戰機。圖／軍聞社

2020年11月29日是中華民國空軍建軍百年紀念日，空軍健兒是用「身體」護國。

2019年5月28日，總統蔡英文視導「漢光35號」演習後，提出「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」的決心，空軍即奉為圭臬；2020年10月6日，視導屏東空軍第六混合聯隊時，再次重申此一信念，肯定空軍官兵為國家安全構築一道銅牆鐵壁的屏障；然此一指令，對空軍來說，意義重大，卻影響深遠。

中國大陸距台過近，中共戰機一旦出海，攻擊台灣僅數百秒內的事，若未派遣在空或警戒兵力對應，將無法於12浬處達成毀敵任務，故「台灣防空識別區」空軍視為「家院」。

面對中共軍機常態化經由巴士海峽進出第一島鏈時，必須立即反應，否則恐形成瀆職；在「鬥不能破」的窘境下，禁止首先開槍，然複合材料的戰機不耐撞，自然兩軍落入對峙、追逐、纏鬥的困局中；9月19日之「圈鬥」緊張態勢、10月29日F-5E及11月17日F-16戰機的失事，將問題浮出檯面。

以美軍戰機為例，平時固定巡弋東亞之目的多重，包括：訓練、嚇阻、蒐集電子、水文及戰場情報，同時兼服測試假想敵國空防能力。空軍當不應隨共機起舞，可使用無相的火控雷達進行追監，同樣具防衛與威懾效果，顯然各軍都喜歡用有形的戰機，進行拼鬥，忽略效費比。

觀察中共軍機穿越巴士海峽行徑，是經台海中線之西南端點後轉折穿越巴士海峽，實未挑戰台灣空防底線，而是爭奪海上通道權；台灣可依兩岸情勢決定維持積極應對，或選擇彈性反應處理，如1974年中共船艦穿越台灣海峽，赴西沙進行海戰，即為前例。

兩岸應秉「以大事小以仁，以小事大以智」，維護區域和平與安全，減低意外發生，雙方主政者當重新思考，調整應對方式，進而建立軍事熱線。

當前，中方首當停止巡弋台海中線，作為善意，航行巴士海峽前，先行通報，或明確表達無害通過之意圖（航跡不指向本島、避讓禁、限航及敏感區）、開啟敵我識別器及航行燈等；而國軍當精確定義空中的「民主自由之國土」，並訂定中共機艦穿越巴士海峽的威脅等級，作為作戰行動準據，防杜擦槍走火的意外。

空軍 巴士 戰機

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