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績優榮欣志願服務表揚典禮 主委馮世寬：佩服志工精神

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會今天在漢翔航空廠區辦理「109年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委馮世寬主持。圖／退輔會提供
退輔會今天在漢翔航空廠區辦理「109年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委馮世寬主持。圖／退輔會提供

退輔會今天在漢翔航空廠區辦理「109年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由主委馮世寬主持。馮世寬表示，今年榮欣志工動員15萬餘人次，關懷服務超過92萬人次，精神讓人佩服。

退輔會表示，典禮中表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，肯定志願服務人員無私奉獻的精神。

退輔會表示，典禮中頒發臺北市陳玲玉等173位績優榮欣志願服務人員及團隊，並由115個志工隊中，評選5隊頒給最高榮譽，由宜蘭縣榮服處榮欣志工第1隊、雲林縣榮服處榮欣志工隊、桃園市榮服處榮欣志工中壢1隊、臺北市榮服處艋舺榮欣志工隊及基隆市榮服處信一榮欣志工隊獲得殊榮。

馮世寬致詞時表示，今年榮欣志工動員15萬餘人次，關懷服務超過92萬人次，志工們來自四面八方，一齊走在志願服務的道路上，更在社會各個角落散播溫暖與愛，這份精神讓人佩服。

退輔會說，表揚典禮安排播放榮民榮眷基金會製作的「家」、「看見榮民」2部微電影，「家」以榮欣志工、社區服務組長服務榮民眷的真實故事改編，引領觀眾體會榮民與志工如至親般的情感，更佩服這群榮欣志工們無私無我的付出，讓社會溫暖美好。

退輔會說，「看見榮民」敍述5位大愛榮民將一生儉樸所得積蓄捐出，用於助學、賑災或濟助貧困，這種義行堪為典範。他們默默關懷弱勢、造福社會，以具體行動傳播大愛，不求回報的精神，令人敬佩。

退輔會 馮世寬

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