潛艦國造數位聲納與輔助系統 明年一月取得輸出許可

我國推動潛艦國造，尚有兩項紅區裝備包括數位聲納與一項輔助系統尚未取得輸出許可。中科院長張忠誠今天在立法院表示，明年一月有很大機會能取得；海軍造船發展中心主任邵維揚少將則表示，明年第一季能夠取得。

「潛艦國造」日前在台船舉行開工儀式，由蔡英文總統主持。外傳我國尚有洛馬公司的「戰鬥系統整合」、雷神公司「數位聲納系統」兩項紅區裝備尚未取得輸出許可，但經軍方證實，戰系整合實則已取得輸出許可並完成簽約，目前還有數位聲納及一項輔助系統尚未取得輸出許可，而兩項裝備均已獲美國同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，不影響台船依計畫進度開工。

立法院外交及國防委員會今天審查民國110年度國防預算，110年潛艦預算約新台幣105億1377萬元，但朝野立委對預算刪減內容無共識，因此將預算送黨團協商。朝野立委十分關切這2項紅區裝備取得進度及時程。

面對朝野立委關切兩項紅區裝備取得進度及時程，海軍造船發展中心主任邵維揚表示，明年第一季能夠取得；國家中山科學研究院長張忠誠則進一步指出，樂觀來說，明年一月有很大的機會可以取得。

我國將潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，而目前均已取得輸出許可；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。

立法院外交及國防委員會今天完成民國110年度國防預算案公開部分審查，總計刪減72案、4億8656萬；凍結213案、46億6427萬7000元。