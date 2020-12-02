空軍F-5E、F-A6A事故打撈 空軍：天候因素成打撈關鍵

空軍台東志航基地、花蓮基地接連發生F-5E、F-A6A事故，至今2架戰機打撈作業似乎受阻。空軍司令部政戰主任陳國華表示，天候因素是打撈作業關鍵。

陳國華接受媒體電訪時說，針對F-A6A的黑盒子訊號源之前都有偵測到，但受限於東部外海海床複雜、東北季風海象不佳影響，加上裝備限制，造成打撈作業的困難。

他說，失聯的F-A6A相關精準定位一旦有明確的資料，一有發現一定會對外界來說明，至於台東志航基地墬海的F-5E，目前還沒有進一步的進展，有最新發現一定會做說明。

陳國華強調，只要符合天氣條件下，空軍會做好國家和軍方人力資源的整合，克服所有困難，全力來打撈2架事故戰機，有最新的打撈進展，空軍隨時掌握訊息。