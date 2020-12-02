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嚴德發：F-16戰機已復飛 1117事故仍調查中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國防部長嚴德發。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

F-16戰機日前失聯後，機隊全面停飛特檢。國防部長嚴德發上午在立法院表示，11月17日的失聯事故仍在調查中，籲請外界勿過度臆測，而空軍F-16戰機已陸續復飛。

編號6672由蔣正志上校駕駛F-16A戰機，11月17日18時5分升空執行表定夜航訓練，但起飛2分鐘後隨即失聯，目前尚未尋獲；軍方因此宣布F-16戰機全面停飛行執行特檢。媒體昨日披露，事發當天原規劃B型雙座機執行任務，但B型機臨時出狀況，才換由蔣正志駕駛A型單座機升空，當時如果是B型機由兩人同飛，也許就不會出現憾事。

立法院外交及國防委員會上午審議110年國防預算案國防部本部部分，嚴德發會前受訪表示，失聯事故仍在調查中，外界勿過度臆測，目前F-16戰機已陸續復飛。軍方則指出，空軍嘉義聯隊昨日已復飛，花蓮佳山基地的F-16機隊則因昨天、今天天候不佳，將擇期復飛。

空軍司令部也發出新聞稿表示，飛機失事與單雙座並無絕對關係；空軍空勤人員不分階級，如符合相關科目單座機資格者，均可採單座機執行各項任務，戰機起飛前均會落實執行各項維保檢查，檢視合格後始可派飛，絕不會帶故障飛行。

空軍司令部表示，空軍執行鳳展專案性能提升期間，各項戰備、訓練及機隊管理，均依相關計畫與規範，適切調配執行各項任務，並無報導所述可用機數量不足問題。

有關失事原因，空軍司令部表示，空軍「1117專案調查摘報」記者會，已初步認為機械故障可能性較低，不排除空間迷向的可能，目前相關可能肇因刻正由專案調查小組彙整比對中，籲請外界勿臆測，並持續支持國軍戮力戰訓及確保國家安全的決心。

空軍 F-16 戰機 嚴德發

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