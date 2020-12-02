海軍「安海計畫」新型救難艦建造案終決標 台船得標

國防部今天發布決標公告，海軍代號「安海計畫」的新型救難艦興建計畫，由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台丶武器系統及救難配套設備在內，預計自即日至112年8月4日前完成建造。

「安海計畫」屬12個「國艦國造」項目之一，先前歷經多次流標，日前決標，國防部今天在政府採購網站公布決標訊息。依據海軍110預算案內容指出，新型救難艦規劃配置可達水深100公尺的水下救難系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具（ROV），有助提升深海救援能量。

國防部110年度公開預算書，新型救難艦的任務將以海軍艦艇海上救難、拖帶及大型無動力儎台（浮塢、大型靶船、工作平台等）海上拖帶為主，協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援為輔。

海軍現有「大湖級」、「大同級」救難艦船齡已70餘年，裝備老舊、無法執行萬噸級船舶拖帶任務。如大漢艦艦齡已72歲，