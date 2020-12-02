快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍「安海計畫」新型救難艦建造案終決標 台船得標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍現有「大湖級」、「大同級」救難艦船齡已70餘年，裝備老舊、無法執行萬噸級船舶拖帶任務。如大漢艦（如圖）艦齡已72歲。圖／本報資料照
海軍現有「大湖級」、「大同級」救難艦船齡已70餘年，裝備老舊、無法執行萬噸級船舶拖帶任務。如大漢艦（如圖）艦齡已72歲。圖／本報資料照

國防部今天發布決標公告，海軍代號「安海計畫」的新型救難艦興建計畫，由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台丶武器系統及救難配套設備在內，預計自即日至112年8月4日前完成建造。

「安海計畫」屬12個「國艦國造」項目之一，先前歷經多次流標，日前決標，國防部今天在政府採購網站公布決標訊息。依據海軍110預算案內容指出，新型救難艦規劃配置可達水深100公尺的水下救難系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具（ROV），有助提升深海救援能量。

國防部110年度公開預算書，新型救難艦的任務將以海軍艦艇海上救難、拖帶及大型無動力儎台（浮塢、大型靶船、工作平台等）海上拖帶為主，協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援為輔。

海軍現有「大湖級」、「大同級」救難艦船齡已70餘年，裝備老舊、無法執行萬噸級船舶拖帶任務。如大漢艦艦齡已72歲，

民進黨立委蔡適應曾表示，在基隆港西岸碼頭執行「北拖待救」的大字號救難艦，使用長達75年是台灣最老軍艦，建議國防部將安海計畫時程提前10年，增編預算，建造第一艘新型救難艦，預計112年完工，並希望未來建造更多艘。

國防部今天發布決標公告，海軍代號「安海計畫」的新型救難艦興建計畫，由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台丶武器系統及救難配套設備在內，工期自即日至112年8月4日前完成建造。圖／海軍司令部
國防部今天發布決標公告，海軍代號「安海計畫」的新型救難艦興建計畫，由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台丶武器系統及救難配套設備在內，工期自即日至112年8月4日前完成建造。圖／海軍司令部

海軍 國防部 軍艦 台船

延伸閱讀

國軍又禁唱「夜襲」？國防部否認：部隊可自行教唱

27年前尹清楓命案部分偵結 軍火商「涂太太」、郭璽獲不起訴

潛艦國造開工 專用廠房未完工

美國海軍改弦易轍：台灣「不沉母艦」思維下的造艦困境

相關新聞

獨／王牌大律師宋耀明 涉拉法葉案遭懲戒停職

理律法律事務所1989年受政府委任，草擬拉法葉案合約及排佣條款，拒絕軍火商佣金，但當時任職該所的知名律師宋耀明，事後卻接受軍火商汪傳浦子女委任，保衛汪家佣金，還在法庭上對檢察官強力攻擊；台灣律師懲戒委員會認為，宋耀明此舉涉及利益衝突迴避，違反律師倫理，11月30日決議宋耀明停止執行職務6個月。

海軍「安海計畫」新型救難艦建造案終決標 台船得標

國防部今天發布決標公告，海軍代號「安海計畫」的新型救難艦興建計畫，由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台丶武器系統...

買了118億美元軍火 還是聞朱日和色變

近日有人發現，在Google地圖搜尋中輸入「朱日和」，出現的竟然是位在台北的總統府位置。民進黨立委陳亭妃頗為不滿，她說，這應該是錯置，希望Google台灣辦公室趕快改正。

尹案關係人郭璽：尹清楓失蹤前說 採購案像地雷

海軍前上校尹清楓案迄今廿七年，尹的妹妹指控軍火商「涂太太」涂鄭春菊、海軍前總司令部武獲室綜計組研究官郭璽涉案，檢方日前不...

機隊「健康」指標警訊亮起…雙座機改單座 蔣正志失事原因？

空軍F-16墜機事件，初判作戰隊長蔣正志可能發生空間迷向，他駕駛的座機以五百浬高速撞入海中。但軍方知情人士爆料，原來規畫...

F-16失事關鍵爆機隊危機：當晚缺了一架雙座機

空軍F-16墜機事件，初步研判，作戰隊長蔣正志上校可能發生空間迷向，才導致墜海。但軍方知情人士爆料，原來規畫並非蔣正志一人駕機，但飛機臨時出狀況，才換成單人座機，如果當時有兩人同飛，也許就不會出現憾事。另外，F-16戰機的調度出現問題，也凸顯機隊面臨的危機。

解放軍11月擾台26天 創今年新高

中共解放軍戰機襲擾西南空域頻繁，據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁統計，11月襲擾量達26天、廣播驅離記錄共計58次，超過1...

共軍兩電偵機侵我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，運-8技術偵察機、運-8遠干機各1架次，今天進入我西南防空識別區邊緣繞行，空...

AIT處長「軍售百億美元」風波 國防部強硬反駁恐生不必要誤會

美國在台協會處長酈英傑日前指出，美國對台灣的安全承諾不僅流於文字，台灣今年計畫中的對美軍購總計118億美元，是台灣史上單年最高金額紀錄，展望明年，美國國會已同意金額約52億美元的軍售，還有更多尚待國會同意，這些軍購都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力；一旦完成，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。不過，酈英傑的談話隨即遭國防部發布新聞稿狠狠反駁，國防部這個罕見的舉動也引發外界諸多聯想。

國軍全體官兵施打流感疫苗排除新冠肺炎？立委批離譜

國防部軍醫局明年將耗資六千八百多萬元預算，大舉採購廿一萬一千餘劑流感疫苗。軍醫局長陳建同今天表示，中央流行疫情指揮中心多...

軍備局：國軍「鐵騎」偵搜車首輛原型車110年完成

國防部軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，以「鐵騎專案」為名，自110年起分年編列5億餘元預算，研製偵搜戰鬥車（JL...

政戰局對中共心戰被砲零分 法輪功媒體作得比莒光日好

立法院外交及國防委員會上午審議國防部政戰局110年度3億9千萬元預算案，有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，...

熱門新聞

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

獨／蘇貞昌稱豬農挺萊豬 信功發聲明打臉「堅持不用進口美國萊豬」

影／嗆「林為洲是誰？」 陳柏惟：對雜碎沒記憶

蔣萬安語塞不說哪家豬農？徐巧芯：怕牛肉麵事件2.0上演

資安漏洞？王婉諭︰國會聯絡人來信「從華為手機傳送」

信功反萊豬打臉蘇貞昌 政院撇清：非指涉豬農支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。