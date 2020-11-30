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國軍全體官兵施打流感疫苗排除新冠肺炎？立委批離譜

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局明年將耗資六千八百多萬元預算，大舉採購廿一萬一千餘劑流感疫苗。圖／本報資料照
國防部軍醫局明年將耗資六千八百多萬元預算，大舉採購廿一萬一千餘劑流感疫苗。圖／本報資料照

國防部軍醫局明年將耗資六千八百多萬元預算，大舉採購廿一萬一千餘劑流感疫苗。軍醫局長陳建同今天表示，中央流行疫情指揮中心多次發文建議國防部，國軍是一群聚單位，建議全軍都能施打流感疫苗，協助提高免疫力與防護力。並增加「疾病鑑別與診斷力」。施打疫苗時將採不強迫方式，以志願方式為國軍全體官兵施打。

立法院外交及國防委員會今天審議國防部110年預算案，軍醫局去年耗資六百五十萬元採購三萬五千劑流感疫苗，明年（110）則將編列六千八百多萬元預算採購廿一萬一千餘劑採購流感疫苗，預算暴增六千餘萬元，引發立委關注。

陳建年表示，中央流行疫情指揮中心多次發文建議國防部，國軍是一群聚單位，建議全軍都能施打流感疫苗，協助提高免疫力與防護力。此節一部分是提高流感免疫力，另一部分則增加「疾病鑑別與診斷力」，施打疫苗時將採不強迫方式，宣導施打疫苗好處與可能副作用，以志願方式為國軍全體官兵施打。

國民黨立委馬文君表示，流感疫苗向來主張以老年人與兒童優先使用，國軍始終是群聚形態的單位，且大部分是青壯階層，國軍現在一次要買廿一萬餘劑，為什麼買這麼多？

馬文君進一步說，今年的流感疫苗「是有出事的」（有部分民眾施打後出現不適的爭議），在此情況下，國軍官兵是否有自主權決定施打與否？她說，施打流感疫苗其實也不代表能增加免疫力，如海軍磐石艦官兵確診新冠肺炎案，官兵因青壯關係並沒有症狀，疫苗需求量可能沒有這麼大，刻意買這麼多疫苗是有問題的，且要以流感疫苗施打來排除新冠肺炎感染，這更離譜，那就普篩即可。

馬文君主張，國軍官兵應有自主權決定施打與否，且流感疫苗今年出現的狀況，應要審慎。

朝野立委決議，此案預算凍結五百萬元，提出書面報告經同意後始得動支。

流感疫苗 國軍 國防部

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