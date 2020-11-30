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軍備局：國軍「鐵騎」偵搜車首輛原型車110年完成

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，以「鐵騎專案」為名，自110年起分年編列五億餘元預算，研製JLTV偵搜戰鬥車，圖為警方保一總隊維安特勤隊採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款。報系資料照片，記者林伯東／攝影
國防部軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，以「鐵騎專案」為名，自110年起分年編列五億餘元預算，研製JLTV偵搜戰鬥車，圖為警方保一總隊維安特勤隊採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，就是JLTV車的一款。報系資料照片，記者林伯東／攝影

國防部軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，以「鐵騎專案」為名，自110年起分年編列5億餘元預算，研製偵搜戰鬥車（JLTV），以提升陸軍偵搜能力，初期將生產四部原型車。軍備局長房茂宏今天在立法院表示，之所以要作四輛樣車，是因為一個聯兵旅偵搜排配屬四輛車，是最小的戰鬥單元，屆時才能實施作戰測評，首輛樣車110年即可完成。

立法院外交及國防委員會今天審議國防部110年預算案，軍備局「鐵騎專案」編列5億餘元預算，將與工研院合作，計畫研發四輛不同構型的四輪裝甲戰術輪車，其中包括能指導控無人機的電偵車。

國民黨立委呂玉玲、江啟臣表示，四輛樣車研發時間過長，經費過高，每輛高達億元。國民黨立委馬文君則表示，此案110年度計畫分年研製「兩到四輛」樣車，編列5億6千萬元預算，但樣車設定差異高達一倍，預算支用顯然寬列，在國防部已有成功研發、量產建立八輪甲車關鍵技術能量下，應能整合合底盤、砲塔、觀測能量，降低研發預算。

針對偵搜戰鬥車研製概況，備詢的房茂宏表示，偵搜戰鬥車是提供陸軍聯兵營搜索排使用，是一種具有防彈功能的輪型車輛，現役部隊目前暫時部署悍馬車，與八輪甲車功能性不同。此案是國內首度研發具有防護力與偵搜力的同型車種，除引擎國外進口外，全系統都由國內研製。

他表示，此案是科研案，之所以首批要作四輛樣車，是因為一個偵搜排配屬四輛車，是最小的戰鬥單元，屆時才能實施作戰測評，這是依據陸軍作戰需求訂定。而第一部樣車110年即可完成、112年完成第二部樣車。

委員會最後決議，此案併案凍結1千萬元，提書面報告獲准後動支。

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