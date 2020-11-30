政戰局對中共心戰被砲零分 法輪功媒體作得比莒光日好

立法院外交及國防委員會上午審議國防部政戰局110年度3億9千萬元預算案，有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，法輪功的大紀元電視揭露中共暴行，作得比國防部好，政戰整體對敵心戰預算偏低，不到1％。朝野最後決議，相關預算減列兩百萬元，同時凍結1千萬元，經書面報告經同意後解凍。

基進黨立委陳柏惟表示，威權象徵部分，他主張不管是先總統或任何角色，他不存在個人恩怨，單純軍隊國家化後，軍人應效忠國家，而非效忠個人，請勿將個人當成國家象徵，部隊應要作到此事，促轉會也曾具體提出建議。

國民黨立委馬文君則表示，政戰局每年編有民事工作業務費，考量中共對台軍事威壓力脅愈來愈嚴竣，我們須持續加強戰備整備作為，但不能只作大內宣，每年敦親睦鄰的民事費用愈編愈高，擴散範圍愈來愈大，但遇民眾抗議時，不是妥協就是硬幹，影響政策執行。

馬文君進一步說，在中共文攻武嚇對我造成影響之際，如何穩定軍心、提振士氣是重點，過去在討論軍中社團時，「戰鼓隊我們不是沒有」，也有軍樂隊，他們並不反對部隊建立社團，但須審時度勢，「不是國外有我們也一定要有」，增加士氣不是用社團，而是讓官兵在面對文攻武嚇時如何面對及因應，因此如何作心理建設，加強國人與軍人心防，不要讓「投降論」發酵，才是政戰局核心任務，而非五花八門的社團。

民進黨立委羅致政則表示，攻擊是最好的防禦，政戰局本務是對敵心理作戰，但政戰局3億9千萬元預算中，真正與對敵心戰直接預算，卻不到5百萬元，「1％都不到」，針對中共的心戰本務完全都沒作，遑論有任何心戰策略，相較於中共當前以綿密心戰攻擊我方，如何防守？有沒有將對岸中國、中共、中共政權、中國人民作細緻分類，作具體心戰作為，完全沒有。政戰局必須檢討，不能只有防守，而須透過金門與台灣廣播單位，對共軍實施心戰作為，須有戰略指示，增加心戰大隊預算。民進黨立委蔡適應也表示，國防部對中國政治作戰到底要不要作，「我覺得現在是零」，大紀元電視台作得比國防部好。

委員會最決議，相關預算減列2百萬元，科目自調，凍結1千萬元，經向各立委所提訴求，經書面報告經同意後解凍。