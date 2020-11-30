快訊

一次拔20顆牙釀死？ 醫療糾紛報導背後沒說的事

南投奧萬大傳巴士翻覆 1人命危、20人輕重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政戰局對中共心戰被砲零分 法輪功媒體作得比莒光日好

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，法輪功的大紀元電視揭露中共暴行，作得比國防部好。圖為心戰大隊心戰作業車。記者洪哲政／攝影
有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，法輪功的大紀元電視揭露中共暴行，作得比國防部好。圖為心戰大隊心戰作業車。記者洪哲政／攝影

立法院外交及國防委員會上午審議國防部政戰局110年度3億9千萬元預算案，有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，法輪功的大紀元電視揭露中共暴行，作得比國防部好，政戰整體對敵心戰預算偏低，不到1％。朝野最後決議，相關預算減列兩百萬元，同時凍結1千萬元，經書面報告經同意後解凍。

基進黨立委陳柏惟表示，威權象徵部分，他主張不管是先總統或任何角色，他不存在個人恩怨，單純軍隊國家化後，軍人應效忠國家，而非效忠個人，請勿將個人當成國家象徵，部隊應要作到此事，促轉會也曾具體提出建議。

國民黨立委馬文君則表示，政戰局每年編有民事工作業務費，考量中共對台軍事威壓力脅愈來愈嚴竣，我們須持續加強戰備整備作為，但不能只作大內宣，每年敦親睦鄰的民事費用愈編愈高，擴散範圍愈來愈大，但遇民眾抗議時，不是妥協就是硬幹，影響政策執行。

馬文君進一步說，在中共文攻武嚇對我造成影響之際，如何穩定軍心、提振士氣是重點，過去在討論軍中社團時，「戰鼓隊我們不是沒有」，也有軍樂隊，他們並不反對部隊建立社團，但須審時度勢，「不是國外有我們也一定要有」，增加士氣不是用社團，而是讓官兵在面對文攻武嚇時如何面對及因應，因此如何作心理建設，加強國人與軍人心防，不要讓「投降論」發酵，才是政戰局核心任務，而非五花八門的社團。

民進黨立委羅致政則表示，攻擊是最好的防禦，政戰局本務是對敵心理作戰，但政戰局3億9千萬元預算中，真正與對敵心戰直接預算，卻不到5百萬元，「1％都不到」，針對中共的心戰本務完全都沒作，遑論有任何心戰策略，相較於中共當前以綿密心戰攻擊我方，如何防守？有沒有將對岸中國、中共、中共政權、中國人民作細緻分類，作具體心戰作為，完全沒有。政戰局必須檢討，不能只有防守，而須透過金門與台灣廣播單位，對共軍實施心戰作為，須有戰略指示，增加心戰大隊預算。民進黨立委蔡適應也表示，國防部對中國政治作戰到底要不要作，「我覺得現在是零」，大紀元電視台作得比國防部好。

委員會最決議，相關預算減列2百萬元，科目自調，凍結1千萬元，經向各立委所提訴求，經書面報告經同意後解凍。

中共 國防部 馬文君

延伸閱讀

外交部明年買百萬攝影機直播 藍委：不是用頂規就是好

潛艦國造今開工 專用廠房未完工

草屯垃圾山燒出老問題 林明溱籲中央加速去化

影／南投草屯垃圾山大火燒3天 官員、立委急視察

相關新聞

P-3C監控共機飛太近？空軍司令部公開挺反潛大隊王教官

共軍運-8反潛機持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。有疑似屏東空軍六聯隊...

軍備局：國軍「鐵騎」偵搜車首輛原型車110年完成

國防部軍備局生製中心第209廠依陸軍作戰需求，以「鐵騎專案」為名，自110年起分年編列5億餘元預算，研製偵搜戰鬥車（JL...

政戰局對中共心戰被砲零分 法輪功媒體作得比莒光日好

立法院外交及國防委員會上午審議國防部政戰局110年度3億9千萬元預算案，有立委認為，政戰局對中共政治作戰，「現在是零」，...

國軍獵豹輪型戰車 對美採購關鍵戰車砲明年九月輸台

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「輪型戰車」。軍備局長房茂宏表示，此案對美採購兩門全新的M68A2...

【專家之眼】AIT軍售膨風 國防部文過飾非

「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑28日在「中華民國國際關係學會」發表演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍...

T75K3手槍單價較貴？軍備局出來面對 七億餘預算照列

國軍持續執行新型手槍換裝計畫，由憲兵指揮部統籌採購繼續換裝國造的T75K3手槍，各軍種110至114年，計畫繼續換裝1萬...

憲兵快反連換裝重車預算照列 明年強化衛戍區兵力招募

憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（11...

美對台新軍售？國防部長嚴德發：還有兩項未公布

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。國...

美少將處長訪台成謎 一場精心設計的情報戲？

美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）傳日前搭乘行政專機抵台訪問3天，雖然台美都未曾證實此項傳聞，但也都未予否認。史達曼來台目的雖未獲證實說明，但顯涉與軍方情報交流，以其印太司令部聯二（J2）情報處長身分研判，來台參與國防部舉辦的「台美情報交換會議」可能性高。

防長卡位戰被點名 李喜明：沒意願

政壇盛傳國防部長卡位戰開打，被媒體點名的前參謀總長李喜明表示全無意願，就算層峰徵詢也不會改變，原因是自己主張的「整體防衛...

明年增52億美元軍購？國防部否認

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆五十二億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。...

中共運八反潛機夜航侵我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今晚在我西南防空識別區邊緣繞行，空軍派遣派遣空中巡邏兵力應對...

熱門新聞

今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

返台通緝犯桃監確診染疫 監所第一起收容人確診個案

美洛杉磯、舊金山等大城相繼宵禁 日韓防疫升級

夾娃娃機退流行 玩偶變燙手芋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。