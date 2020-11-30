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國軍獵豹輪型戰車 對美採購關鍵戰車砲明年九月輸台

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局規劃以「輪型迫砲車」M2樣車（如圖）為基礎，配合105公厘戰車砲性能進行全車設計與研改，以滿足搭載105公厘火砲的功能性需求。圖／本報資料照
國防部軍備局規劃以「輪型迫砲車」M2樣車（如圖）為基礎，配合105公厘戰車砲性能進行全車設計與研改，以滿足搭載105公厘火砲的功能性需求。圖／本報資料照

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「輪型戰車」。軍備局長房茂宏表示，此案對美採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲，7月已決標，現正申請輸出許可，明年9月可取得。

此案原稱105公厘「戰砲甲車」，但經裝甲兵科出身的國防部長嚴德發指示，裝備改名為「105公厘輪型戰車」，不再使用「戰砲甲車」之名。立法院外交及國防委員會上午審議全案預算，房茂宏答詢時即以「輪型戰車」名之。

軍備局代號「獵豹專案」計劃，試製兩輛105公厘輪型戰砲甲車案，從2019年開始編列7億7884萬元，到2023年前以5年時間完成兩輛105公厘輪型戰砲甲車原型車研製。

而經軍備局202廠與中科院勇虎計劃室評估後，此案研發選擇以商購模式先向美國沃特夫利特兵工廠（Watervliet Arsenal）採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲，預估明年初可抵台，與中科院射控系統整合，再與「輪型迫砲車」M2樣車為基礎進行研改成戰砲甲車。載台目前已展開焊製，計劃明年5、6月可展開測試，後續與中科院研製的砲塔進行整合。

國民黨立委馬文君與江啟臣表示，此案108年度即已編列預算，是五年分年計畫，原預定109年度即應籌獲技轉能量，但至今仍然沒有，預算也未辦理保留；110年度預算從2億6千萬元降為1億8千萬元，111年核定預算則由1億餘元調整成1千8百多萬元，相關調整未經立法院核定，並不恰當，尤其此案原屬科研案，現在卻變成以高價對外採購，沒有技轉能量，那不如直接用買的再進來組裝，無法取得關鍵技術，不僅輸出許可案須凍結，另須詳細說明。

房茂宏備詢時表示，戰車砲管7月已決標，現正申請輸出許可，目前已走完程序，明年9月可進來。

最後朝野決議，軍備局105公厘輪型戰車研製案，併案凍結2千萬元，經書面報告研製詳情經同意後始得動支。

中科院 國防部

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