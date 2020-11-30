快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T75K3手槍單價較貴？軍備局出來面對 七億餘預算照列

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍將第二波擴大採購國造T75K3手槍。本報資料照
國軍將第二波擴大採購國造T75K3手槍。本報資料照

國軍持續執行新型手槍換裝計畫，由憲兵指揮部統籌採購繼續換裝國造的T75K3手槍，各軍種110至114年，計畫繼續換裝1萬5772把手槍，但每把2萬3800元的單價，被質疑比國外手槍更貴。國防部軍備局長房茂宏上午在立法院表示，T75K3手槍比同級貝瑞塔手槍便宜，沒有單價較高的問題。

陸軍從107年度起，編列3億6862萬多元，分五年度採購1萬404把手槍。其中一般部隊使用國造T75K3，特戰部隊則將向國外採購。T75先前就已服役於憲兵、陸戰隊，K3是最新的改良型。而根據統計，國軍110至114年，包括憲兵、陸軍、海軍、空軍與後備，合計將耗資7億4975萬6000元，第二波持續採購T75K3手槍。

國防部表示，國軍現行手槍用已逾壽限，機件老舊，槍膛磨損嚴重，後座力大，重量過重，且裝彈量低，不符作戰需求，規劃由憲兵指揮部統籌購置新型手槍1萬5772把，以利遂行近、自衛及城鎮作戰。

立法院外交及國防委員會上午審議憲兵指揮部採購槍械相關預算，包括民進黨立委蔡適應、國民黨立委呂玉玲都關切，「為什麼國造槍比較貴？」

列席備詢的房茂宏表示，憲兵採購手槍前，曾經訪商五家，其中三家價格比軍備局的T75K3手槍單價2萬3800元高，而以這個單價而言，國造手槍與貝瑞塔手槍構型、性能概同，甚至較為優異，「義大利軍規手槍賣3萬3千元，而我們才賣2萬3800元」，整個單價不會比國外廠商來得高。且憲兵是考量T75K3手槍售予陸軍的產製、售後服務與使用滿意度經驗，才決定向軍備局205廠採購。沒有單價高的問題。

朝野立委決定，憲兵採購T75K3手槍預算照列，但要求軍備局將憲兵訪商的價格以書面資料列出，以昭公信。

憲兵 國軍 陸軍 國防部

延伸閱讀

孫安佐遭控持槍未遂法院再開庭 今現身稱：不方便受訪

史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估570萬成交

強盜通緝犯買車亮手槍 被害人逃宮廟躲一劫

警察違法搜索扣手槍子彈 法院權衡公益性仍認有證據力

相關新聞

P-3C監控共機飛太近？空軍司令部公開挺反潛大隊王教官

共軍運-8反潛機持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。有疑似屏東空軍六聯隊...

國軍獵豹輪型戰車 對美採購關鍵戰車砲明年九月輸台

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「輪型戰車」。軍備局長房茂宏表示，此案對美採購兩門全新的M68A2...

【專家之眼】AIT軍售膨風 國防部文過飾非

「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑28日在「中華民國國際關係學會」發表演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍...

T75K3手槍單價較貴？軍備局出來面對 七億餘預算照列

國軍持續執行新型手槍換裝計畫，由憲兵指揮部統籌採購繼續換裝國造的T75K3手槍，各軍種110至114年，計畫繼續換裝1萬...

憲兵快反連換裝重車預算照列 明年強化衛戍區兵力招募

憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（11...

美對台新軍售？國防部長嚴德發：還有兩項未公布

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。國...

美少將處長訪台成謎 一場精心設計的情報戲？

美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）傳日前搭乘行政專機抵台訪問3天，雖然台美都未曾證實此項傳聞，但也都未予否認。史達曼來台目的雖未獲證實說明，但顯涉與軍方情報交流，以其印太司令部聯二（J2）情報處長身分研判，來台參與國防部舉辦的「台美情報交換會議」可能性高。

防長卡位戰被點名 李喜明：沒意願

政壇盛傳國防部長卡位戰開打，被媒體點名的前參謀總長李喜明表示全無意願，就算層峰徵詢也不會改變，原因是自己主張的「整體防衛...

明年增52億美元軍購？國防部否認

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆五十二億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。...

中共運八反潛機夜航侵我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今晚在我西南防空識別區邊緣繞行，空軍派遣派遣空中巡邏兵力應對...

「忠勇無畏」蔡英文祝賀中華民國空軍100歲生日

蔡英文總統今晚在臉書表示，今天是中華民國空軍的100歲生日，昨天是共機這個月第20次進入我空域，面對這樣的騷擾，國人能照...

國防部否認明年新增對美提出高額軍購案

美方主動宣稱我國是全世界公認最大武器採購國，傳我國明年將繼續對美提出高達52億美元的軍購案，但國防部上午否認此說。

熱門新聞

今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

美洛杉磯、舊金山等大城相繼宵禁 日韓防疫升級

返台通緝犯桃監確診染疫 監所第一起收容人確診個案

我想回家！ 美日英澳歸國可能流程及成本一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。