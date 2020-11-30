T75K3手槍單價較貴？軍備局出來面對 七億餘預算照列

國軍持續執行新型手槍換裝計畫，由憲兵指揮部統籌採購繼續換裝國造的T75K3手槍，各軍種110至114年，計畫繼續換裝1萬5772把手槍，但每把2萬3800元的單價，被質疑比國外手槍更貴。國防部軍備局長房茂宏上午在立法院表示，T75K3手槍比同級貝瑞塔手槍便宜，沒有單價較高的問題。

陸軍從107年度起，編列3億6862萬多元，分五年度採購1萬404把手槍。其中一般部隊使用國造T75K3，特戰部隊則將向國外採購。T75先前就已服役於憲兵、陸戰隊，K3是最新的改良型。而根據統計，國軍110至114年，包括憲兵、陸軍、海軍、空軍與後備，合計將耗資7億4975萬6000元，第二波持續採購T75K3手槍。

國防部表示，國軍現行手槍用已逾壽限，機件老舊，槍膛磨損嚴重，後座力大，重量過重，且裝彈量低，不符作戰需求，規劃由憲兵指揮部統籌購置新型手槍1萬5772把，以利遂行近、自衛及城鎮作戰。

立法院外交及國防委員會上午審議憲兵指揮部採購槍械相關預算，包括民進黨立委蔡適應、國民黨立委呂玉玲都關切，「為什麼國造槍比較貴？」

列席備詢的房茂宏表示，憲兵採購手槍前，曾經訪商五家，其中三家價格比軍備局的T75K3手槍單價2萬3800元高，而以這個單價而言，國造手槍與貝瑞塔手槍構型、性能概同，甚至較為優異，「義大利軍規手槍賣3萬3千元，而我們才賣2萬3800元」，整個單價不會比國外廠商來得高。且憲兵是考量T75K3手槍售予陸軍的產製、售後服務與使用滿意度經驗，才決定向軍備局205廠採購。沒有單價高的問題。

朝野立委決定，憲兵採購T75K3手槍預算照列，但要求軍備局將憲兵訪商的價格以書面資料列出，以昭公信。