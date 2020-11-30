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憲兵快反連換裝重車預算照列 明年強化衛戍區兵力招募

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（110）建案編列六千餘萬元預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。朝野立委上午同意預算案照列。圖／本報資料照
憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（110）建案編列六千餘萬元預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。朝野立委上午同意預算案照列。圖／本報資料照

憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（110）建案編列六千餘萬元預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。朝野立委上午同意預算案照列，但減列相關作業經費，憲兵明年同時將增加召募衛戍區志願役士兵兵力。

國防部110年度預算案公開部分披露，憲兵指揮部將針對現役大型重型機車進行汰換。憲兵指揮部在預算案中表示，現行大型重型機車，已達最低使用年限，因應戰場監控、敵情偵蒐與警戒掩護，依令執行衛戍區快速應變制變等任務需求，辦理汰換，以有效提升快速機動作戰特性。計畫籌購大型重型機車65輛，預算編列6064萬1000元，110年度進行先期作業，計畫在111年度完成所有新車接收。

憲兵指揮部表示，大型重型機車汰換，除汰換老舊裝備外，將有效發揮快速機動作戰特性，提升部隊機動力及執勤官兵安全性。而快反連同時也將配賦雙目雷射望遠鏡與新式偽裝網等裝備。

相關預算包括勤務車輛等預算，原受到民進黨立委蔡適應、國民黨立委江啟臣等立委關注，認為現役重車里程數仍有限，有無必要換裝，但經憲兵指揮部私下說明後，獲得支持；但首年相關行政作業經費減列。

而面對招募兵力所需行政費與差旅費增加，憲兵指揮部參謀長陳致航表示，志願役士兵招募數將從今年的350增加到500人，專業軍官也從15人提高到28人。憲兵招募場次明年將達兩千場次，因此行政費、差旅費增加24萬元。

陳致航說，憲兵總兵力不含憲兵特勤隊，約有六千人，分布在各縣市憲兵隊與202指揮部等台北市衛戍區，過去在組織改革部分，憲兵原有兩萬餘人。

憲兵 志願役

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