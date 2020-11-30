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美對台新軍售？國防部長嚴德發：還有兩項未公布

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發。本報資料照片
國防部長嚴德發。本報資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。國防部長嚴德發上午在立法院表示，今年美方所公布的七項軍購案，現已有五項在知會美國會後已公布，另外兩項則仍在知會國會程序中，公告後會向外界公布。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會就主管預算案審議列席備詢，他會前受訪表示，針對軍購，台美雙方在區域內緊密的安全夥伴關係，我方感謝美方依據台灣關係法與六項保證對台軍售，將有助於維護整個區域和平穩定、強化不對稱作戰及台澎防衛作戰。

他說，我方軍購採購優先考量國防自主，在國內能夠採購到，都以國內為主優先採購，如果國內無法獲得、短時間無法獲得者，就進行對外採購。相關軍購案都按照建軍規劃程序辦理，依照作戰需求完成建案，在行政院核定預算後送到立法院審核，經同意後按照相關規定開始執行。

他說，今年美方所公布的七項軍購案，現在有五項知會國會已公布，另外兩項則仍在知會國會程序中，公告後會向外界公布。至於是哪兩項目？他說，公告後會對外公布，詳細內容不方便說明。

根據統計，我國已編列預算，但尚未獲美方同意輸出的軍備項目，目前有陸軍M109A6自走砲，此案109年即開始編列採購作業費，但美至今尚未宣佈布供售。另同一年度開始編列對美採購作業費者，有M142海馬士高機動性多管火箭系統(HIMARS)，美方已於10月21日宣布同意供售。

此外，國防部110年確定編列採購作業費者，有魚叉海岸防禦系統（HCDS），美方已於10月26日宣布同意供售，內容包括四百枚RGM-84L-4魚叉二型地面發射飛彈、四枚RTM-84L-4魚叉二型練習彈、411個集裝箱、一百套魚叉海防系統發射器、25輛雷達卡車等，總額達23.7億美元。另外，109年已公開算6096萬元的MS110偵照莢艙，美方於10月21日宣布同意供售。

至於美方宣布售我的四架MQ-9B「海上衛士無人機」與AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型陸攻飛彈，明年2021年才要新建案，列為2022年國防預算案開始編列。此即為國防部所謂待「知會國會」項目。

而統計2020年美國宣布對台軍售案，包括十八枚MK-48 MOD6 AT重型魚雷、愛國者三型飛彈延壽案、135枚遠程陸攻飛彈AGM-84H/K（SLAM-ER）、11套M142海馬士高機動性多管火箭系統(HIMARS)、六組F-16新型偵照莢艙（MS110）、100套岸置魚叉反艦飛彈系統與四架MQ-9B無人機，總額約55億美元。

飛彈 國防部 立法院

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