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P-3C監控共機飛太近？空軍司令部公開挺反潛大隊王教官

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍運-8反潛機(如圖)持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。圖／國防部
共軍運-8反潛機(如圖)持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。圖／國防部

共軍運-8反潛機持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。有疑似屏東空軍六聯隊官兵投訴，一名王姓飛行官在執行任務時情緒管控不佳，並曾宣稱「對共機偵照飛到距離只離共機0.2浬」等。但空軍司令部上午表示，經查王員的各項飛行操作均符合規範及限制；而「嚴格的飛行教學，才是提升戰力之最佳方式」。

國防部長嚴德發上午在立法院也表示,此案經空軍初步查證，爆料內容與事實有出入，而因應空防嚴峻情勢，我機在空中相關應處規範、限制都比以往要強化，這塊空軍已經在檢討、盤整措施，以因應空防需要，維護空中安全。

空軍官兵在臉書社群靠北長官貼文，點名空軍六聯隊反潛33隊的大哥「王XX教官」，多次遭人員投訴「情緒管控不佳影響飛行安全」，11/21執行的搜救任務，低空操作時，不斷以情緒性語調辱罵操作飛機的飛行官，並強迫「不准接合自動駕駛」、「不准看機內姿態儀」、「僅能參考外界天地線」執行超低空操作，全程大吼大叫，遭吼罵的飛行官，操作超過負荷，在不准看機內儀表的特殊要求下，已無法維持正常飛行，「高度違規低至130呎」。貼文指陳，此機種限制最低僅200呎。

貼文指出，僅管如此，王仍變本加厲吼罵，甚至違反規定的要求在「超低空時飛行官下座換人」，也就是轟人下座，因為違規被組員制止才作罷；王教官後來接手操作時，還因想炫耀飛行技術，在海上200呎超低高度時，「將手腳完全離開操縱系」，此時沒有人在操控飛機，「只有200呎！200呎！」

貼文抱怨：這時候只要一陣亂流就可以帶走飛機上十幾個家庭的幸福，手腳全鬆開卻只是為了王教官自己想證明自己配平調整的多完美，飛行技術有多優秀，為了那不可一世的自信。貼文並披露，這名王姓教官對共機偵照飛到距離只離共機0.2浬，是「完全的升高衝突和挑釁行為」，被長官下檢討報告，卻還洋洋得意自己飛得多近，技術多好。

貼文不斷向這名王姓教官抱怨：自己說近期每一起事故都是因為有違規情況，自己也強烈譴責違規行為，每次只會說哪個出事的飛行官以前飛得有多爛這些沒有意義的話；自己卻總是違規，每次被反應危險飛行都是被上面壓下來，還怪我們不懂飛行才會申訴，已經多次被申訴，無風不起浪；試問，您反思過自己嗎？與你同一批飛行，我們都很害怕。

由於貼文披露P-3C反潛機監控共機時「飛太近」，空軍司令部上午發出新聞稿表示，爆料內容並非事實，經查王員的各項飛行操作均符合規範及限制。

空軍司令部強調，面對當前嚴峻的外在形勢，符合各項飛行規定下，採取嚴格的飛行教學，才是提升戰力的最佳方式；空軍將持續加強人員飛行訓練，並強化共機擾台各項應處作為，確保我空防安全

空軍 教官 反潛機

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