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中共運八反潛機夜航侵我西南防空識別區 空軍持續反制
國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今晚在我西南防空識別區邊緣繞行，空軍派遣派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等作為。
國防部稍早在官網「即時軍事動態」專區發布上開訊息，揭露共機在我防空識別區夜航的狀況。
【中央社台北29日電】
空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機晚間侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自9月17日開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據11月公布的動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南ADIZ，同時也是9月16日以來規模第3大的擾台行動。
4日為1架運9通信對抗機；5日為1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機；6日為1架運8遠干機；11日為1 架運8反潛機及1架運8技術偵察機；14日是1架運8遠干機；15日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；16日、17日都是1架運8反潛機、1架運8遠干機；18日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運9通信對抗機；21日為1架運8技術偵察機、1架運8反潛機；3日、10日、12日、22日、23日、25日及今天均是1架運8反潛機；24日是1架運8反潛機、1架運8遠干機；28日為1架運8反潛機、1架運-8技術偵察機。
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