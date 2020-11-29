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國軍鼓勵設戰鼓隊被砲 軍樂人鳴不平：看看日軍太鼓隊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近半年來，全力推動在基層設立「戰鼓隊」，陸軍最捧場，海軍256戰隊也有一支歷史堪稱悠久的戰鼓隊。圖／國防部青年日報社
國防部近半年來，全力推動在基層設立「戰鼓隊」，陸軍最捧場，海軍256戰隊也有一支歷史堪稱悠久的戰鼓隊。圖／國防部青年日報社

國軍一度試圖推動「戰鼓隊」，遭到批評，目前已取消相關補助。但「國軍在臺戲劇史」作者周世文表示，日本自衛隊在每個駐地都設有太鼓隊，「有在罵國軍成立太鼓隊的人應該也要嘴一下日本」。

周世文政戰學校音樂系畢業，曾任聯勤軍樂隊長，軍中退役後，平日深入研究、考證國軍軍樂史與國軍在台戲劇史，著有「國軍在臺戲劇史」一書。

周世文日前以「日軍戰鼓隊是搞得虎虎生風」為題在臉書貼文表示，日本自衛隊每年年底都會在東京武道館舉行音樂祭，也就是軍樂節，除了陸海空自衛隊軍樂隊參與表演，也會邀請駐日美軍樂隊及其他國家軍樂隊共襄盛舉，而每年的音樂祭中，一定會安排太鼓演奏。

他貼出日本自衛隊太鼓演奏影片指出，日本太鼓演奏會從自衛隊各單位的太鼓隊選員組成一個大型太鼓隊，影片由十二個太鼓隊組成的大型太鼓隊演奏，是不是覺得氣勢很磅礡呢？日本幾乎是每一個駐屯地都設有太鼓隊，他覺得有在罵國軍成立太鼓隊的人應該也要嘴一下日本，為什麼要浪費預算，為什麼要成立太鼓隊不戮力戰訓本務。

在國防部要求下，國軍基層近半年來瀰漫一股「戰鼓」熱，陸軍社團就成立了十九個戰鼓社。國防部原有意每隊補助30萬元，鼓勵部隊擴大普設戰鼓隊，並計畫11月在台北市自由廣場擴大舉辦戰鼓競賽。但此事日前在立法院遭立委質詢批評後，全部喊停，補助預算取消。

周世文（圖中）政戰學校音樂系畢業，曾任聯勤軍樂隊長，軍中退役後，平日深入研究、考證國軍軍樂史與國軍在台戲劇史，著有「國軍在臺戲劇史」一書。圖為民國96年周世文將聯勤軍樂隊印信交接給繼任隊長江曉莉（圖右）。圖／取自周世文臉書網頁
周世文（圖中）政戰學校音樂系畢業，曾任聯勤軍樂隊長，軍中退役後，平日深入研究、考證國軍軍樂史與國軍在台戲劇史，著有「國軍在臺戲劇史」一書。圖為民國96年周世文將聯勤軍樂隊印信交接給繼任隊長江曉莉（圖右）。圖／取自周世文臉書網頁

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