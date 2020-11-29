國軍又禁唱「夜襲」？國防部否認：部隊可自行教唱

近期傳部隊禁唱被前高雄市長韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」，國防部表示，未要求禁唱「夜襲」。「夜襲」收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，軍中各單位可依需要自行挑選教唱。

2020總統大選進入最後倒數時，曾有媒體報導，國軍新訓單位役男爆料，由於「夜襲」成為國民黨候選人韓國瑜支持者傳唱歌曲，部隊怕被批評「助選」，因此禁唱此軍歌。當時此事旋遭否認，陸軍司令部澄清，「夜襲」軍歌是收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，並未有禁唱情事，並強調國軍恪遵憲法，堅守行政中立。

而近日又有媒體報導，前高雄市長韓國瑜唱紅軍歌「夜襲」，在後備指部揮教召中的一場軍歌比賽上，召訓單位以政治壓力為由，將「夜襲」列為禁唱歌曲，讓知名軍歌無辜淪為政治犧牲品。網紅「宅神」朱學恒因此貼文批評，「不是戒嚴解除了嗎！沒想到還有禁歌啊！」

國防部發言人史順文日前再度澄清，國防部從未要求禁唱「夜襲」。「夜襲」收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，各單位可依需要自行挑選教唱。

國防部曾於103年將夜襲列為推廣軍歌，目前影音網站仍可查得國防部政治作戰局發布教唱「夜襲」的影片