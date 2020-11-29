快訊

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康哪款新冠疫苗最好？教授解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍又禁唱「夜襲」？國防部否認：部隊可自行教唱

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
夜襲是國軍經典軍歌之一。圖為一般部隊軍歌比賽畫面。 圖／國防部提供 、facebook
夜襲是國軍經典軍歌之一。圖為一般部隊軍歌比賽畫面。 圖／國防部提供 、facebook

近期傳部隊禁唱被前高雄市長韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」，國防部表示，未要求禁唱「夜襲」。「夜襲」收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，軍中各單位可依需要自行挑選教唱。

2020總統大選進入最後倒數時，曾有媒體報導，國軍新訓單位役男爆料，由於「夜襲」成為國民黨候選人韓國瑜支持者傳唱歌曲，部隊怕被批評「助選」，因此禁唱此軍歌。當時此事旋遭否認，陸軍司令部澄清，「夜襲」軍歌是收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，並未有禁唱情事，並強調國軍恪遵憲法，堅守行政中立。

而近日又有媒體報導，前高雄市長韓國瑜唱紅軍歌「夜襲」，在後備指部揮教召中的一場軍歌比賽上，召訓單位以政治壓力為由，將「夜襲」列為禁唱歌曲，讓知名軍歌無辜淪為政治犧牲品。網紅「宅神」朱學恒因此貼文批評，「不是戒嚴解除了嗎！沒想到還有禁歌啊！」

國防部發言人史順文日前再度澄清，國防部從未要求禁唱「夜襲」。「夜襲」收錄於國防部發行的「國軍軍歌選輯」中，各單位可依需要自行挑選教唱。

國防部曾於103年將夜襲列為推廣軍歌，目前影音網站仍可查得國防部政治作戰局發布教唱「夜襲」的影片

國防部 韓國瑜 國軍

延伸閱讀

高雄大樹苦瓜命名「白玉君子」PK韓國瑜的白玉苦瓜

韓國瑜任命高捷董監事遭撤換 陳其邁：專業考量

陳其邁被列最不欣賞6都市長第一 趙天麟說與韓粉有關

關中：韓國瑜是國民黨的寶 多幾個這樣的人黨就起來了

相關新聞

台灣是最大美武器採購國？這國一買超過台兩年軍購總和

美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一...

國軍又禁唱「夜襲」？國防部否認：部隊可自行教唱

近期傳部隊禁唱被前高雄市長韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」，國防部表示，未要求禁唱「夜襲」。「夜襲」收錄於國防部發行的「國軍軍歌...

AIT：台灣對美軍購 全球最大

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑昨天表示，台灣今年計畫向美軍購總計一一八億美元，是公認全世界最大的美國武器採購國，也是台...

共機本月第20度擾台 國防部廣播驅離全程掌握

空軍司令部表示，共運2架運8機今天襲擾我西南空域，機型分別為反潛機、技術偵察機各1，空軍依照慣例派遣空中巡邏兵力應對，並...

空軍：F-16可望12月初完成特檢 全面恢復戰備

空軍一架F-16戰機17 日失聯迄今未尋獲，空軍於事發後啟動「天安一號」專案，下令F-16型機停止戰演訓任務並實施特檢。...

AIT處長：台是美全球軍售第一國家 明年還有軍售

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，...

海軍深潛訓練意外 23歲中士搶救中

海軍艦隊指揮部昨天表示，水下作業大隊水械專長班廿三歲邱姓中士前天在泳池深潛訓練評鑑時，不明原因突停止呼吸心跳，現仍在加護...

退輔會：支領退伍金再任公職人員 優惠存款12月起恢復

針對支領退伍金再任公職人員恢復優惠存款之事項，退輔會今天發出新聞稿表示，依據國防部109年11月16日函示會同台灣銀行辦...

潛艦國造開工就被影射有弊 海軍派系為部長大位砍到見骨

海軍歡歡歡喜喜地舉行潛艦國造開工儀式，十幾個小時後卻準備與媒體對簿公堂，其中轉折牽涉原因複雜，最大原因還是與未來國防部長人事之爭有關，以及海軍內部派系之爭。藉影射造艦案有弊端，拉下參謀總長黃曙光，減少黃曙光競爭國防部長的機會。其他被影射的人，也準備對媒體提告。

【專家之眼】解放軍075型兩棲攻擊艦海試 戰力引關注

解放軍首艘075型兩棲攻擊艦2019年9月25日在滬東中華船廠下水，隨即於次日出塢，並於2020年8月5日進行首次海上測...

高加索戰爭的啟發：無人機作戰下 地面防禦的課題

亞美尼亞和亞塞拜然兩個高加索國家，9月27日在雙方的爭議地帶「納戈爾諾－卡拉巴赫地區」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，戰況程度是1994年以來首見，甚至牽連周邊國家。

【500MD揭密／下】直升機反潛快 但搭軍艦出任務…卡在2難關

幾乎每一名海軍軍官，提到反潛作戰，第一個反應就是「很難，非常難」。到底反潛難在何處？直升機的出現，對於水面軍艦對抗潛艦，增加了哪些助力？軍艦上配屬直升機，又有什麼困難？

熱門新聞

中日愛恨交織 學者：所有日本人都記得蔣介石以德報怨

下月起來台須出示核酸檢驗 晚上美回台班機幾乎滿班

立院內丟豬內臟 BBC：台灣國會全武行惡名昭彰

AIT處長：台是美全球軍售第一國家 明年還有軍售

英媒：中國研究稱冠狀病毒疾病源於去年夏天印度

影／1個打35藍立委？陳柏惟放話：我下次要挑戰36個！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。