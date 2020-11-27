聽新聞
test
0:00 / 0:00
退輔會：支領退伍金再任公職人員 優惠存款12月起恢復
針對支領退伍金再任公職人員恢復優惠存款之事項，退輔會今天發出新聞稿表示，依據國防部109年11月16日函示會同台灣銀行辦理支領退伍金再任公職人員恢復優惠存款，已完成各項恢復優存作業整備及確認相關恢復程序，符合優存資格人員名冊已於11月26日函送台灣銀行，自12月1日恢復，並可溯及本金（足額）連續在帳戶期間。
退輔會表示，為周全後續恢復行政程序，恢復優存通知函自即日起開始執行寄發，請符合上項身分人員收到通知函後，持解約開立證明書、存摺、原留印鑑及本會通知函，至台灣銀行辦理，以維個人權益。
退輔會說明，如未接獲通知函，也可自行前往台銀原優存分行辦理補足優存本金等程序，經櫃台確認為冊列名單人員，亦會配合受理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言