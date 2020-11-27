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退輔會：支領退伍金再任公職人員 優惠存款12月起恢復

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

針對支領退伍金再任公職人員恢復優惠存款之事項，退輔會今天發出新聞稿表示，依據國防部109年11月16日函示會同台灣銀行辦理支領退伍金再任公職人員恢復優惠存款，已完成各項恢復優存作業整備及確認相關恢復程序，符合優存資格人員名冊已於11月26日函送台灣銀行，自12月1日恢復，並可溯及本金（足額）連續在帳戶期間。

退輔會表示，為周全後續恢復行政程序，恢復優存通知函自即日起開始執行寄發，請符合上項身分人員收到通知函後，持解約開立證明書、存摺、原留印鑑及本會通知函，至台灣銀行辦理，以維個人權益。

退輔會說明，如未接獲通知函，也可自行前往台銀原優存分行辦理補足優存本金等程序，經櫃台確認為冊列名單人員，亦會配合受理。

退輔會 國防部

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