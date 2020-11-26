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F-16失聯迄今…蔡總統：佩服蔣上校夫人卻也過意不去

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
空軍一架F-16戰機於17日夜航訓練時失聯，蔡英文總統下午前往花蓮空軍基地，探視戰機飛行員蔣正志上校的家屬。圖／翻攝自蔡英文臉書
空軍一架F-16戰機於17日夜航訓練時失聯，蔡英文總統下午前往花蓮空軍基地，探視戰機飛行員蔣正志上校的家屬。圖／翻攝自蔡英文臉書

空軍一架F-16戰機於17日夜航訓練時失聯，蔡英文總統下午前往花蓮空軍基地，探視戰機飛行員蔣正志上校的家屬，蔡總統向家屬保證，也向他們保證，「每一個弟兄姊妹都是我們的家人，打撈搜尋的任務非常艱鉅，但我們一定會全力以赴。」

蔡總統稍早透過臉書，提及探視蔣正至家屬，她先是感謝他們對國軍的支持，並且聽取搜尋戰機進度回報，指示務必全力執行後續的打撈任務。

蔡總統說，在戰機事故發生後，蔣上校的夫人不只忍住情緒，反過來安慰第五聯隊的弟兄姊妹，還跟她說：「請總統不要擔心我們。」說不擔心是不可能的，她對於蔣上校夫人的堅強感到佩服，卻也非常過意不去。

蔡總統表示，蔣上校的家人是堅強的眷屬，她代表國家謝謝他們英勇的親人，也向家屬保證，「每一個弟兄姊妹都是我們的家人，打撈搜尋的任務非常艱鉅，但我們一定會全力以赴。」

蔡總統指出，每一位國軍官兵能專心在第一線執行任務，都是因為有家人的支持，她也要請全體國人一起為國軍加油，為這些默默支持的家人加油。

戰機 空軍 F-16 蔡英文 蔣正志

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