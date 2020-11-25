南亞ROTC專業大學設「一鳴廳」 各軍司令到齊隆重揭幕

國防部表示，南亞ROTC專業大學為向故參謀總長沈一鳴一級上將表達追憶與致敬之意，特別將ROTC專業大樓國際會議廳更名為「一鳴廳」，並於今日上午舉辦揭牌儀式。現場邀請國防部長嚴德發偕該校董事長羅時逢隆重揭牌。

嚴德發今率陸軍司令陳寶餘上將、海軍司令劉志斌上將、空軍司令熊厚基上將、副參謀總長執行官徐衍璞上將等人前往南亞ROTC專業大學。首先在羅時逢等人陪同下校閱ROTC學生部隊、聽取校況簡報，並在副校長藍中賢副校長引言中，回顧沈一鳴過去與南亞大學互動的紀錄；隨後，全體ROTC學生齊唱「遍地桃李」歌曲，緬懷沈一鳴對他們的期勉。儀程最後，則由嚴德發與羅時逢等人共同為「一鳴廳」揭牌正式更名。

南亞ROTC專業大學校長簡仁德指出，回顧107年3月27日，沈一鳴時任國防部副部長，曾至該校為「國防部南亞ROTC專業大學」揭牌，並於108年2月24日在國際會議廳主持開訓典禮，以個人從軍心路歷程勉勵ROTC學生努力向學、充實自我；原訂今（109）年2月22日再度主持開訓典禮，惟於1月2日不幸因公殉職，師生們均十分哀痛；而沈故總長致力捍衛臺海領空與國家安全，樹立軍人不朽典範，該校為致敬追念沈故總長，將國際會議廳易名為「一鳴廳」，期勉莘莘學子秉持沈故總長精神，攜手捍衛國土，保衛國家安全。

嚴德發表示，今日的活動由民間大學主動發起，以軍人的姓名為建物命名，除代表沈故總長軍旅生涯為國家犧牲奉獻的精神與付出，被國人看見與肯定的象徵，更是期勉後進以沈故總長為榜樣，努力成為對國家、對人民有貢獻的人；而這也是緬懷沈故總長最有意義的方式，對於該校的深厚情誼，表示由衷感謝。

嚴德發指出，南亞技術學院於107年經國防部公開評比獲選為「大學儲備軍官訓練團（ROTC）專業大學」，不論在招募、選才、教育，學生人數各方面，執行規模為全國大學之最，每年為國軍招募200位以上ROTC學生；其中，南亞教育中心即占全國總ROTC人數58％，成效卓越，嚴德發對此表達感謝與敬意。

嚴德發向ROTC學生表示，他們的前期學長姐們到部隊服務後，無論是戰備演訓、專業專長、領導統御與後勤補保等各方領域，都有亮眼的表現，與正期生不分軒輊；例如派駐尼加拉瓜陸軍邱封舜上校、接受嚴格兩棲作戰班訓練的海軍陸戰隊鄭年宏上尉、立志成為飛官正在受訓的黃宥翔少尉等，都令人讚賞而期待。

嚴德發致詞中，也與全體師生細細談起他與沈一鳴共事的情景，稱讚沈故總長在謙謙君子風範中帶有堅持與剛毅、理直氣緩的微笑總是贏得尊重與友誼，是他最好的智囊與左右手，並且過去三型二代戰機建軍的過程，都有沈一鳴的貢獻，大幅提升空軍戰力。