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駐美軍事代表團大樓整建將竣工 採購軍事交流餐桌組

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中華民國軍事代表團位於華盛頓特區的威斯康辛大道上，是這條道路上最老舊的建物之一，如今整建即將竣工。 圖／翻攝自Google MAP
中華民國軍事代表團位於華盛頓特區的威斯康辛大道上，是這條道路上最老舊的建物之一，如今整建即將竣工。 圖／翻攝自Google MAP

位於美國華府的中華民國駐美軍事代表團大樓，去年簽約動工整建，整修工程即將竣工，可望於明年下半年完工遷入。代表團日前以61萬8313元決標採購一項「軍事交流餐桌組」，為地下室餐廳採購新傢具。

中華民國軍事代表團位於華盛頓特區的威斯康辛大道上，是這條道路上最老舊的建物之一，而我軍事代表團是各國駐華府除沙烏地、南韓外，人數第三大的軍事代表團，我國為代表團在美國華府威斯康辛大道上買下的辦公大樓，過去曾是一座醫院，屋齡近60年，設備老舊，供電與空調系統經常故障，電力、空調、消防系統、停車場表面瀝青都出過狀況，影響對美軍事外交與採購工作的推展。

國防部曾表示，駐美軍事代表團辦公大樓的整修工程，是因使用年限，考量安全及整體運作需求，特別編列相關預算進行整修規劃，以符合外交實務的運作，並提升整體運作效能。

代表團去年簽約以3.4億元預算展開整建，工程期間在建物附近空地上另租組合屋辦公。據了解，大樓整修即將竣工，預劃明年下半年可遷入，代表團採購軍事交流餐桌組，是為交流餐敘使用，替換老舊的宴會桌。駐美軍事代表團地下一樓餐廳的台灣牛肉麵，在僑界極負盛名。

美軍 華府

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