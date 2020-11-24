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共軍持續擾我西南空域 運-8反潛機與遠干機遭我反制

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機（如圖，同型機）運-8遠干機各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部
國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機（如圖，同型機）運-8遠干機各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部

國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機與運-8遠干機各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部稍早在官網即時動態專區（https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?p=77633&title=%E5%9C%8B%E9%98%B2%E6%B6%88%E6%81%AF&SelectStyle=%E5%8D%B3%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8B%95%E6%85%8B）發布相關訊息，同時公布我在空機攝得運-8遠干機，另附一則運-8反潛機同型機照。

國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機與運-8遠干機各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部
國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機與運-8遠干機各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部
國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機與運-8遠干機（如圖）各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部
國防部發布中共解放軍持續派機侵入我西南空域動態，運-8反潛機與運-8遠干機（如圖）各一架次，今（24）日進入我防空識別區邊緣。圖／國防部

反潛機 國防部

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