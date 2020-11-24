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潛艦國造開工 馬文君3質疑：全民承擔未知風險

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
「潛艦國造建造案開工典禮」今日在高雄台船公司舉行，圖為潛艦「海昌計畫」船段製造工廠。圖／軍聞社
「潛艦國造建造案開工典禮」今日在高雄台船公司舉行，圖為潛艦「海昌計畫」船段製造工廠。圖／軍聞社

蔡英文總統今天上午到高雄市台灣國際造船公司高雄廠，為潛艦國造建造案，主持開工儀式。國民黨立委馬文君今也出席典禮儀式，並提出三點質疑，擔憂潛艦國造倉促開工，全民恐承擔未知風險。

馬文君指出，造艦所需的「專業輸出許可」到底取得了多少？其中21項「紅區裝備」的輸出許可到底有沒有效？國防部坦言至少「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」這兩項「紅區裝備」至今未獲得美方輸出許可，但又堅稱這兩項都已獲得美國同意，並與廠商簽約，「正知會國會中」。

馬文君質疑，一是到底有沒有取得「專業輸出許可」，過去數年來國防部與海軍說法一變再變，至少已經改變過5次以上，兩年前她質詢時，海軍宣稱「確定全拿到了」，今天開工典禮前夕，海軍又改口「仍有兩項未取得」。

馬文君說，過去數年，國防部與海軍每次遇到立委質詢，要不是一律畫為「絕對機密」不受監督，要不就是自己發明各種說詞，聲稱「取得」，但事實是，國際認證的輸出許可就只有一種，「有就是有，沒有就是沒有！」

其次，馬文君指出，潛艦造艦「紅區裝備」一定要全部到齊，因為這些裝備的規格與設計，牽涉到潛艦平衡，艦身配重等等，差幾公分、幾公斤，可能就要重新設計；如今美國即將改朝換代，尚未取得的紅區裝備會不會生變？如果不幸生變，有沒有備案？如果被迫採用備案，潛艦是否需要重新設計？

她質疑，如今敲鑼打鼓急著開工，全民都承擔著巨大風險，要嘛造出一艘潛艦不能打仗，要嘛得再花一大筆錢砍掉重練。

第三，馬文君指出，儘管政府聲稱「紅區裝備」輸出許可，已獲得美國同意，事實上美國對台灣自製潛艦一直抱持保守態度，主因正是技術難度太高。曾有美國大廠主管私下示警，我國潛艦紅區裝備，管制裝備樣樣都靠花大錢向外進口，如何能算「國造」？而採購來的零組件不但是「國際兵團」，甚至不乏軍規、商規混用，風險之高，世所罕見。

馬文君重申，她不反對國艦國造，但必須按部就班，一來確保不會走冤枉路，二來也要為全體納稅人的血汗錢把關，特別是前有慶富案的教訓，潛艦技術更複雜，成本更高昂，「上下其手」的空間也更大。未來如果有意外，一定得有人負責，即便退伍，也要追究賠償。

潛艦 馬文君 海軍

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