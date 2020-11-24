「潛艦國造」原型艦開工 專家：「艱困才剛剛開始」

「潛艦國造」今天在高雄台船廠區舉行開工典禮，海軍備役上校、潛艦專家王志鵬今天表示，潛艦國造自此將面對高效能技術電池驗測、焊接與動靜態測試等考驗，由於相關系統都是商售管道獲得，合約商眾，面對建造團隊的整合分工權責不明，「艱困才剛剛開始」。

王志鵬曾任職海軍計畫室，並在256戰隊服役多年，曾於民國90年美國總統小布希同意出售八艘潛艦時，參與新型潛艦建構任務。他今天透過臉書貼文表示，2020年11月24日潛艦國造開工了，但在此之前10月26日台船邀請相關立法委員先行聽取機密專報，曾參的民進黨立法委員王定宇指出：「我國已度過潛艦國造最困難、危險的『深水區』了」。然潛艦國造的開工，其「艱困才剛剛開始」！

王志鵬說，首先就是依據設計藍圖，進行三個船段(艏、中、艉)的建造，再三段船體建造無誤完成之後，再將各船段內部的大小不同裝備(不論是自製或是採購的)，分別開始安裝在各區段之內，在此時就會遭遇到第一個問題，各型裝備是否都已經到齊；而其中的最大問題，可能就是「絕氣推進系統」(AIP)的安裝，依據2020年11月3日媒體的轉述，依據海軍造船發展中心主任邵維揚少將表示，將採用國內廠商所發展的「高效能電池技術」，而這樣技術很可能就是「鋰電池」。

他說，然此時國產鋰電池模組是否已經通過安全測試，如：防爆、抗壓、防濕度、防腐蝕、抗高溫和防止意外海水滲漏所造成的破壞，這些整合性的安全測試，對於單一鋰電池或許容易達成，但是對於經過串、並聯後近300餘顆以上的鋰電池模組，樣樣都是考驗；在未能測試通過之前，必然無法裝艦，這勢必造成工程延宕。

王志鵬進一步說，若各區段外部結構和內部裝備都已安裝完成之後，就可進行下一步各區段的焊接與整合，此時會遭遇的問題不僅僅是壓力殼焊接的問題，不得有任何的疏漏，而各區段內部分項結構和管線的結合，其「精準度」也將是考驗。

王志鵬說，當各區段外、內部組裝完成，外部大型的裝備也陸續完成，如管路、車葉、前翼、X型後翼、帆罩與其內的各型桅管等等。就可以依序分別進行靜態與動態測試階。而靜態測試包含地面測試和靜水壓測試，動態測試依序有：泊港測試、淺水測試、深水測試和最後武器安裝與試射等。而依據國外建造首艘潛艦時的案例，無論是靜態或是動態測試階段，各階段都曾經發生過大大小小若干問題有待解決，甚至可能會發生重大的整合性問題；因此在此各式的測試階段，當發生整合性的問題時，各合約商要聽誰的意見，由誰主導進行，這就會牽涉到「軍售」和「商售」的問題，是海軍主導還是美國廠商，抑或最聽從美軍的建議？

王志鵬表示，對於系統測試場地設置也有困難和問題，如「數位聲納聽音精準度測試場」，台灣卻沒有「數位聲納聽音精準度測試場」，台灣複雜的環境似乎也無法建立，那建造完成後是否要運送到美國或是日本進行測試和校準，值得後續的觀察；另外，試車人員素質與專業能力培養，也是個問題是由退役的海軍潛艦官士兵組成，還是由現役的海軍潛艦官士兵組成？若在未交付海軍成軍之前，海上執行測試的街階段發生問題或危機，又由誰負責呢？