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潛艦國造開工 蔡總統：透過今天的動工 粉碎不實謠言

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，在致詞後，蔡總統觸摸雷射球廠房大門開啟，象徵正式開工。記者林敬殷／攝影。
蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，在致詞後，蔡總統觸摸雷射球廠房大門開啟，象徵正式開工。記者林敬殷／攝影。

蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，她表示，今天的動工有三個非常重要的意義，一、透過動工，粉碎不實謠言；二、透過動工，展現政府落實國防自主的強烈決心；三、透過動工，讓世界看到守護主權的強烈意志。今天起，Made in Taiwan的潛艦就要正式開始建造。

今天出席開工典禮，除了蔡總統之外，還包括國安會秘書長顧立雄、國安會副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、退輔會主委馮世寬、台船公司董事長鄭文隆等人，另外美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等多位國外人士到場。

蔡總統說，「今天是我們潛艦國造的大日子」，回顧過去四年多來，政府決定潛艦國造之後，從編預算、簽約、畫設計圖到興建廠房，每一個階段都在創造國防自主的歷史的里程碑。

蔡總統表示，走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實是有重重的挑戰，也會遇到種種的質疑。不過，挑戰和質疑不會打倒我們，今天起，Made in Taiwan的潛艦就要正式開始建造。她要特別感謝台船、中科院、海軍同仁，是因為各位的付出，讓長期以來的願景，終於能夠一步一步地來實現。

蔡總統揭示今天動工的三個非常重要意義：第一，透過動工，粉碎不實謠言。這一路走來，歷經許多的質疑和批評，甚至到今天為止，都還有人在懷疑潛艦國造到底能不能成功，其中涉及許多機敏，不宜透露的事項，只能承擔偽訊息的挑戰。但是，她有信心，就像勇鷹高教機成功首飛那一刻，所有的謠言都不攻自破一樣，今天潛艦的動工，就是證明實際的成績，粉碎謠言的開始。

第二，透過動工，展現政府落實國防自主的強烈決心。和平靠國防，而堅實的國防除了要有英勇的國軍，也要有精實的軍備。這幾年從沱江艦加速量產，勇鷹高教機的首飛，再到今天的潛艦國造動工，在在都向國人展現出，國防自主的能量已經一天比一天強化；第三，透過動工，讓世界看到守護主權的強烈意志。潛艦是海軍發展不對稱戰力，嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備。過去很多人想做，但都只聞樓梯響，不見人下來，現在隨著潛艦國造的落實到未來的成軍，一定能讓世界看到我們守護主權的堅持。

蔡總統還指出，在這個重要的日子，她想跟所有的國軍弟兄姊妺說幾句話。身為三軍統帥，領導國軍是她的責任，從推動國防自主、精進個裝（個人裝備）、整建營舍，到視導一個又一個的部隊，「我的目的很明確，就是總統要和國軍站在一起。」

蔡總統表示，在這些過程中也看到，產業界跟國軍站在一起，共同投入國防產業，人民也跟國軍站在一起，願意給我們軍人最多的支持和最大的尊敬。所以，雖然保家衛國是艱辛的任務，部隊演訓也有些意外傷亡，但請大家相信，整個國家都跟國軍站在一起，「中華民國國軍一定是一支有韌性的軍隊」，不怕苦、不怕難，更不會被挫折擊倒。

蔡總統也叮嚀國防部、中科院及台船，潛艦國造已經正式啟動，國防部、中科院及台船要保持密切溝通，務必用審慎嚴禁的態度做最好的風險管控，讓潛艦如期如質完成，她有信心，只要繼續努力，潛艦國造一定能夠開出美麗的果實，讓國防再添力量。

蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，在致詞後，蔡總統觸摸雷射球廠房大門開啟，並與國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、美國在台協會處長酈英傑等人啟動按鈕，彎版機將第一塊鋼板彎製成型，象徵國造潛艦正式開始。記者林敬殷／攝影。
蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，在致詞後，蔡總統觸摸雷射球廠房大門開啟，並與國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、美國在台協會處長酈英傑等人啟動按鈕，彎版機將第一塊鋼板彎製成型，象徵國造潛艦正式開始。記者林敬殷／攝影。
蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，典禮在船段製造廠房前搭設的棚架內舉行。記者林敬殷／攝影。
蔡英文總統上午到高雄台船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」，典禮在船段製造廠房前搭設的棚架內舉行。記者林敬殷／攝影。

潛艦 國軍 國安會

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