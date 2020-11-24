陸軍司令部：「獵隼案」能反無人機與巡弋飛彈

陸軍司令部表示，陸軍委託中科院研製新型野戰防空武器系統，將管制於今年10月至110年9月執行資格作戰測評，11月起實施運車教育、12月驗測運彈車鐵運、陸運等測評項目，陸軍將管制依點執行。陸軍強調，該型系統除汰換屆壽的檞樹飛彈系統，能以更高的作戰效率，有效防範進犯的航空器、無人機及巡弋飛彈等攻擊，確維重要防護目標與部隊安全，籲請支持。

陸軍以「獵隼計畫」為名，編列143億餘元向中科院採購「新型野戰防空武器系統」含載具，內容包括246枚陸射天劍二型防空飛彈，預劃優先汰換八軍團（南台灣）所使用老舊檞樹飛彈系統，原預定110年開始撥交，但系統至今尚未執行戰術測試，109年度執行預算因此遭立法院凍結1億元預算。

立法院決議表示，陸軍委託中科院研製新型野戰防空武器系統，截至目前為止尚未通過作戰測評，未來能否順利製繳，不無疑義，恐將影響提野戰防空效能提升。

陸軍司令部表示，因應未來戰場情勢需求，遂行籌建新型野戰防空武器系統，汰換屆壽的檞樹飛彈系統，以更高的作戰效率，有效防範進犯的航空器、無人機及巡弋飛彈等攻擊，確維重要防護目標與部隊安全，同時升網狀化作戰介面，強化對短程防空部隊指管能力及整體防空效能。

陸軍司令部表示，資格作戰測評計畫已於今年9月15日奉國防部核頒命令，管制今年10月至110年9月執行資格作戰測評；而經國防部9月監審作業整合團隊會議指導，中科院已完成策進報告及趕工計畫，並於10月16日呈國防部審辦，11月實施運車教育、12月驗測運彈車鐵運、陸運等測評項目，陸軍將管制依點執行。