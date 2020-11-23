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共機持續擾台 運-8反潛機今進入我西南防空識別區

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部公布中共解放軍一架運-8反潛機進入我西南空域活動，圖為同型機。圖/國防部
國防部公布中共解放軍一架運-8反潛機進入我西南空域活動，圖為同型機。圖/國防部

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今（23）日進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部稍早在官網「即時軍情動態」，發布解放軍今天進入我西南空域活動情況。同時發布同型機照。

【中央社／台北23日電】

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部9月17日起開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據11月公布的動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南ADIZ，同時也是9月16日以來規模第3大的擾台行動。

3日為1架運8反潛機；4日為1架運9通信對抗機；5日為1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機；6日為1架運8遠干機；10日為1架運8反潛機；11日為1架運8反潛機及1架運8技術偵察機；12日為1架運8反潛機；14日是1架運8遠干機；15日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；16日、17日都是1架運8反潛機、1架運8遠干機；18日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運9通信對抗機；21為1架運8技術偵察機、1架運8反潛機；22日及今天均是1架運8反潛機。

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動航跡。圖/國防部
國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動航跡。圖/國防部

解放軍 國防部 空軍

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