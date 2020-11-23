聽新聞
test
0:00 / 0:00
共機持續擾台 運-8反潛機今進入我西南防空識別區
國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今（23）日進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部稍早在官網「即時軍情動態」，發布解放軍今天進入我西南空域活動情況。同時發布同型機照。
【中央社／台北23日電】
空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部9月17日起開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據11月公布的動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南ADIZ，同時也是9月16日以來規模第3大的擾台行動。
3日為1架運8反潛機；4日為1架運9通信對抗機；5日為1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機；6日為1架運8遠干機；10日為1架運8反潛機；11日為1架運8反潛機及1架運8技術偵察機；12日為1架運8反潛機；14日是1架運8遠干機；15日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；16日、17日都是1架運8反潛機、1架運8遠干機；18日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運9通信對抗機；21為1架運8技術偵察機、1架運8反潛機；22日及今天均是1架運8反潛機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言