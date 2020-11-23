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失聯F-16同隊士官長個人因素輕生 檢方相驗確認

中央社 / 花蓮縣23日電

空軍第五聯隊第26作戰隊17日發生F-16戰機失聯，軍方忙於搜救之際，昨晚一名負責地面裝備的黃姓士官長在營內輕生，檢方上午相驗確認自殺死亡。搜尋人機行動則因天候暫停。

空軍花蓮第五戰術混合聯隊第26戰術戰鬥機作戰隊黃姓士官長於昨晚8時許遭單位同事發現在寢室輕生，經送國軍花蓮總醫院搶救後不治，深夜由其妻子陪同，將遺體移至花蓮縣殯儀館，今天上午檢方進行相驗事宜。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡受訪表示，檢察官上午先到案發現場進行調查，製作筆錄，並到殯儀館相驗遺體。黃姓士官長輕生現場未留遺書，經調查是個人因素而尋短，確認自殺死亡，開立死亡證明書，遺體發還家屬辦理後事。

至於失聯的F-16戰機與飛官蔣正志上校，軍方傾全力搜尋，由於昨夜開始天氣轉變，海上風浪增強，參與搜救的鄱江艦、錦江艦、獵雷艦及租賃船商「奧黛麗絲號」均返花蓮港待命中。

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士官長 F-16 空軍

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