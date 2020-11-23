教召被性騷 後備指揮部：協助申訴 軍紀課程將強化防制

有後備軍人向立委陳情本月接受教召期間遭鄰兵性騷，後備指揮部今天表示，自稱遭性騷者在召訓期間並未向部隊反應此事，解召才向立委申訴，而此案將尊重當事人意願，協助循性騷擾事件處理或法律告訴等程序管道處置。

鏡周刊報導，本月初參加教召的A先生，教召期間被同梯鄰兵B先生頻繁性騷擾，對方不僅主動露出生殖器，還拉A的手往他的下體摸，甚至露骨地發出性邀約，讓A先生不堪其擾，向立委羅美玲陳情，這起事件經立委向國防部反映後，成為我國教召史上第一起性騷擾申訴案件。

對此，後備指揮部今(23)日表示，A男11月9日向立委羅美玲反映，11月2日至6日期間，接受「博愛甲字第251706號」教育召集，遭鄰員以不雅言詞及動作騷擾。

後備指揮部說，該部獲報後，立即與當事人聯繫，並訪談相關幹部，了解A男於召訓期間並未向單位幹部及透過結訓座談反映，解召後才向立委申訴，致單位無法於第一時間處置。後指部已向立委說明，全案尊重當事人意願，協助循性騷擾事件處理或法律告訴等程序管道處置。

後備指揮部強調，教育召集期間，將於軍法紀宣教課程內，導入「性騷擾防治法」及「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」等法規，強化後備教育召集性騷擾宣導及防制工作，杜絕類案再生。