花蓮五聯隊機工長輕生 空軍：與失聯F-16戰機無關

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校17日晚間駕F-16戰機起飛後失聯，今晚卻傳出同隊機工長在寢室輕生。空軍司令部今表示，花蓮基地黃姓士官長，於今天晚上於營內自我傷害，單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，仍宣告不治。

空軍司令部指出，黃員是負責地面裝備，與此次戰機失事無關，請外界勿臆測；另已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

據了解，38歲黃姓機工長跟蔣正志交情不錯，但最近軍中士氣低迷，疑他的感情出了問題。

空軍司令部表示，關於「1117專案」搜救行動，確依國防部指導及既定計畫，現由空中派遣P-3C型機、海軍紀德與濟陽級艦、海巡署巡邏艦及租賃船商「奧黛麗絲號」，針對確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）附近海域，執行標定位置、確認物件作業。

截至目前搜救總兵力計空中兵力46批46架次、海上兵力69艘及陸上兵力3車316員；持續整合所有資源全力投入，決不放棄搜救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )