空軍26作戰隊機工長輕生不治 空軍強調與戰機失聯無關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔣正志尚未尋獲，空軍今天驚傳同隊機工長輕生。圖／資料照片
蔣正志尚未尋獲，空軍今天驚傳同隊機工長輕生。圖／資料照片

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志駕駛F-16戰機，17日傍晚於花蓮外海失聯，軍方已標定戰機位置，正準備進行打撈，但26隊今一名黃姓機工長今在營內寢室輕生不治。空軍司令部證實此事，但特别澄清黃某負責地面裝備，與戰機失事無關。

空軍司令部今晚表示，花蓮基地黃姓士官長，今天晚間於營內自我傷害，單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，但仍宣告不治。

空軍司令部指出，黃員是負責地面裝備，與此次戰機失事無關，籲請外界勿臆測；另空軍已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

空軍 戰機 F-16

延伸閱讀

蔣正志尚未尋獲 空軍驚傳同隊機工長輕生

打撈深海F-16 國防部長嚴德發下令啟動聲納與水下攝影

東沙機場整建停工年餘 空軍：涉天候運補調整施工日期

蔣正志駕機失聯仍未尋獲 蔣妻安慰隊員「共同度過」

相關新聞

蔣正志尚未尋獲 空軍驚傳同隊機工長輕生

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校17日晚間駕F-16戰機起飛後失聯，國防部、海巡署等單位仍在搜救行動。沒想到今晚傳出同...

空軍26作戰隊機工長輕生不治 空軍強調與戰機失聯無關

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志駕駛F-16戰機，17日傍晚於花蓮外海失聯，軍方已標定戰機位置，正準備進行打撈，但...

美艦貝瑞號通過台海 指揮官稱確保各國航行自由

美軍驅逐艦貝瑞號（USS Barry）繼10月14日後，昨天再度通過台灣海峽，這也是美艦今年第11次通過台海。貝瑞號的指...

共機持續擾台 運-8反潛機今進入我西南防空識別區

國防部今公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅...

打撈深海F-16 國防部長嚴德發下令啟動聲納與水下攝影

針對國軍搜尋失聯F-16戰機任務，國防部今天表示，第一階段搜尋、定位已有具體進展，國防部長嚴德發已指示，第二階段將採取聲...

海軍證實IDS戰系整合、聲納已簽約 知會美國會中

針對外傳潛艦國造至今尚未取得美方輸出許可的戰鬥系統整合與數位式聲納系統，海軍司令部今日發出新聞稿宣稱，兩項裝備均已獲得美...

東沙機場整建停工年餘 空軍：涉天候運補調整施工日期

空軍參謀長黃志偉日前在立法院表示，空軍東沙機場的工程辦理停工，但原因須私下向立委說明。空軍司令部今日表示，空軍在東沙島興...

蔡英文加持潛艦國造起步？兩紅區裝備至今未獲輸出許可

蔡總統將於11月24日出席高雄台船「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台船「潛艦國造」案廠房啟用，宣示全案正式進入造艦階段。但...

F-16失聯 饒慶鈴探視自花蓮返家飛官蔣正志母親

一架F-16戰機17日在花蓮外海失聯，駕駛飛官蔣正志迄今音訊杳然，軍方與海巡署全力搜救。台東縣長饒慶鈴昨晚臉書貼文指出，...

失事F-16 偵獲黑盒子信號

F-16戰機失事，空軍司令熊厚基昨天證實，已在花蓮機場東北方九浬、深約一千多公尺處，確切偵獲黑盒子信號。軍方表示，天候不...

軍方標定失聯F-16黑盒子信號位置 將展開探測及打撈

空軍第五聯隊蔣正志上校駕駛F-16戰機失聯，空軍司令熊厚基今晚證實，軍方已在花蓮空軍基地東北方9浬，距戰機從雷達光點消失...

美艦今年第11度通過台灣海峽 2架共機運8機持續擾台

美國海軍第七艦隊稍早在臉書表示，第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）今天通過台灣海峽。第七...

熱門新聞

皇家傳承遭連環爆料 名嘴：牛肉麵界的中天

美國海軍專機降松山機場 美官員旋風訪台

美軍誰訪台？印太司令部「J2」處長史達曼是他

醫事、防疫、警憲列前三優先 計92萬人先打新冠疫苗

韓國瑜不參加秋鬥避模糊焦點 深夜臉書發聲抗議蔡政府

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。