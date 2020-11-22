空軍26作戰隊機工長輕生不治 空軍強調與戰機失聯無關

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志駕駛F-16戰機，17日傍晚於花蓮外海失聯，軍方已標定戰機位置，正準備進行打撈，但26隊今一名黃姓機工長今在營內寢室輕生不治。空軍司令部證實此事，但特别澄清黃某負責地面裝備，與戰機失事無關。

空軍司令部今晚表示，花蓮基地黃姓士官長，今天晚間於營內自我傷害，單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，但仍宣告不治。

空軍司令部指出，黃員是負責地面裝備，與此次戰機失事無關，籲請外界勿臆測；另空軍已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

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