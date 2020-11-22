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打撈深海F-16 國防部長嚴德發下令啟動聲納與水下攝影

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，國防部長嚴德發要求搜救應變中心發揮「三軍一體」的精神，整合三軍、科技部資源等資源，以最有效率的方式投入搜救工作。圖/軍聞社
國防部表示，國防部長嚴德發要求搜救應變中心發揮「三軍一體」的精神，整合三軍、科技部資源等資源，以最有效率的方式投入搜救工作。圖/軍聞社

針對國軍搜尋失聯F-16戰機任務，國防部今天表示，第一階段搜尋、定位已有具體進展，國防部長嚴德發已指示，第二階段將採取聲納、聽音器，啟用水下攝影機等作爲，盡全力縮短打撈作業時程，盡速將殘骸打撈取回研判。

國防部表示，嚴德發今日再度前往花蓮「搜救應變中心」，指導「1117專案」搜救任務，要求相關單位，後續第二階段仍應發揮「三軍一體」，整合軍民及政府所有的力量與方法，同時因應天候狀況，加速打撈作業時程，盡速尋獲失聯的飛官與戰機機體。

國防部表示，嚴德發相當關心戰機搜救進展，上午在空軍司令熊上將、副總長李廷盛中將等人陪同下，抵達空軍五聯隊「搜救應變中心」聽取專案搜救報告，掌握當前搜救進度，提出具體工作指導；並代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉大家投入救援的辛勞與努力。

國防部表示，戰機失聯之後，國軍整合軍民、政府各項資源，展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，順利於昨日在光點消失處東北方約1浬、花蓮機場060方位9浬、深度約1000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR(黑盒子)信號(37.5kHz)，同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，讓搜尋、定位任務有重要的發現。

對於搜救的具體進展，嚴德發進一步指出，事件發生至今，國軍立即成立搜救應變中心，蒐集各項資訊，不斷整合三軍、民間與科技部資源，如今已掌握水下確切的位置；後續，第二階段的任務重點，將採取聲納、聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機等作爲，確認為目標物件後，雖然天候因素不可測，但我們仍要盡全力縮短打撈作業時程，儘速將殘骸打撈取回研判，據以探究整體事因，還原事故真相。

國防部表示，嚴德發視導搜救應變中心後，隨即轉往慰問蔣上校夫人，轉達蔡總統的關懷、慰問之意，除指示單位善盡照顧之責，更肯定蔣隊長夫人是空軍非常優秀的眷屬，強忍著個人傷痛，以隊長夫人的身分職責，以國家為念，仍然對其他隊員加油打氣，激勵士氣，不僅堅強，更是所有戰鬥機飛行員眷屬的代表，令人感到敬佩。

國防部長嚴德發前往花蓮「搜救應變中心」，指導「1117專案」搜救任務。圖/軍聞社
國防部長嚴德發前往花蓮「搜救應變中心」，指導「1117專案」搜救任務。圖/軍聞社
國防部長嚴德發今日慰問失聯蔣隊長家人，要求單位務必對家屬做最好的照顧。圖/軍聞社
國防部長嚴德發今日慰問失聯蔣隊長家人，要求單位務必對家屬做最好的照顧。圖/軍聞社
國防部長嚴德發今天前往空軍五聯隊「搜救應變中心」聽取專案搜救報告。圖/軍聞社
國防部長嚴德發今天前往空軍五聯隊「搜救應變中心」聽取專案搜救報告。圖/軍聞社

國防部 嚴德發 戰機 F-16

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